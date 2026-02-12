Quá khứ của cậu ấm Brooklyn Beckham trước khi "trở mặt" với bố mẹ: Nhút nhát, 1 chai nước cũng có vệ sĩ cầm cho

Tuổi thơ, cách được nuôi dạy và cuộc hôn nhân của Brooklyn Peltz Beckham đang một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán, sau tuyên bố gây sốc hồi đầu tháng khi anh công khai chỉ trích cha mẹ - David và Victoria Beckham - là "kiểm soát", "giả tạo".

Phát ngôn này khiến nhiều nhân vật từng thân thiết với gia đình Beckham lên tiếng, từ DJ Fat Tony cho đến một số bạn gái cũ của Brooklyn. Mới đây, huấn luyện viên bóng đá thời thiếu niên của anh cũng chia sẻ góc nhìn riêng trong bộ phim tài liệu Beckham v Beckham: The Price of Fame của ITV.

"Cậu bé trầm lặng, không dám nhìn vào mắt người khác"

Anthony McCool - người từng huấn luyện Brooklyn khi anh gia nhập học viện trẻ của Queen's Park Rangers năm 14 tuổi - mô tả cậu học trò năm nào là một thiếu niên cực kỳ nhút nhát.

"Brooklyn rất trầm lặng. Ban đầu, cậu ấy gần như không nhìn vào mắt người khác. Phải mất khá nhiều thời gian cậu ấy mới dần hòa nhập. Nhưng cậu ấy luôn rất lịch sự", ông chia sẻ.

Theo Anthony, Brooklyn không phải kiểu cậu bé ồn ào hay thể hiện mình. Ngược lại, anh gần như thu mình giữa môi trường bóng đá đầy cạnh tranh và áp lực - đặc biệt khi là con trai của một trong những huyền thoại bóng đá nổi tiếng nhất thế giới.

Tuổi thơ của Brooklyn Beckham luôn được bao bọc kỹ lưỡng (Ảnh: Getty)

Câu chuyện "thùng nước" khiến HLV thấy buồn

Vị HLV cũng kể lại một kỷ niệm mà ông gọi là "vừa buồn vừa kỳ lạ", cho thấy cuộc sống khác biệt của Brooklyn so với những cầu thủ trẻ khác.

Trong một buổi tập, Brooklyn đến sân mà không mang theo nước uống - điều vốn là quy định bắt buộc với các cầu thủ.

"Tôi hỏi: 'Nước của em đâu?'. Cậu ấy đáp: 'Em không biết, họ không đưa cho em"'.

Ngay lúc đó, một người đàn ông đứng gần - được cho là vệ sĩ-– lập tức xen vào: "Có vấn đề gì à?".

Chỉ vài phút sau, người này quay lại phòng thay đồ, đeo tai nghe và mang theo cả một thùng nước Lucozade, tuyên bố: "Anh nói Brooklyn cần nước uống".

Cả phòng bật cười. Nhưng với Anthony McCool, đó lại là khoảnh khắc khiến ông chạnh lòng.

"Tôi nhìn Brooklyn và nghĩ: 'Trời ơi, cuộc sống này thật điên rồ'. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có nghĩ mọi người đang cười nhạo mình không. Điều đó khiến tôi thấy khá buồn".

Ông cho rằng cuộc sống quá khác biệt, luôn có người lớn can thiệp và bao bọc, phần nào khiến Brooklyn trở nên lạc lõng giữa bạn bè đồng trang lứa.

Brooklyn cũng từng chơi cho học viện của Arsenal FC (Ảnh: Getty)





"Luôn như đang ở trong trạng thái mơ màng"

Anthony thừa nhận ông từng lo lắng cho cậu học trò năm nào, bởi Brooklyn dường như không bao giờ thể hiện cảm xúc quá mạnh.

"Cậu ấy không quá vui, cũng không quá buồn. Như thể luôn ở trong trạng thái mơ màng. Tôi nghĩ cậu ấy thường cảm thấy xấu hổ", ông nói, đặc biệt trong bối cảnh Brooklyn phải đối diện áp lực nối nghiệp cha.

Dù vậy, vị HLV cũng cho rằng David và Victoria có lẽ chỉ đang cố làm điều tốt nhất có thể trong hoàn cảnh đặc biệt của mình.

"Không ai thực sự biết phải làm gì trong tình huống đó. Có thể họ chỉ đang cố gắng lùi lại một chút, để cho cậu ấy không gian riêng".

Brooklyn và nỗ lực định hình hình ảnh riêng

Ở tuổi 26, Brooklyn hiện tập trung xây dựng thương hiệu cá nhân theo hướng ẩm thực. Anh vừa công bố hợp tác với Le Bilboquet Market tại Palm Beach, Florida để quảng bá dòng nước sốt Cloud23.

Giữa những ồn ào gia đình chưa lắng xuống, Brooklyn dường như đang nỗ lực tự định hướng danh tiếng của mình - không còn là "con trai của David Beckham", mà là một cá nhân độc lập tìm kiếm chỗ đứng riêng.