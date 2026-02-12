Xôn xao tin nhắn "mập mờ" giữa tuyển thủ U23 Việt Nam và Hoa khôi từng gây sốt tại Hoa hậu Du lịch 2024

Mới đây, mạng xã hội bàn tán rôm rả trước đoạn tin nhắn được cho là giữa Võ Anh Quân - tuyển thủ U23 Việt Nam - và Trịnh Hà Phương, cô gái từng đạt danh hiệu Người đẹp có gương mặt khả ái tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024.

Theo hình ảnh lan truyền, đoạn hội thoại ghi lại việc chàng cầu thủ gửi lời chúc sinh nhật ngọt ngào đến người đẹp. Không chỉ dừng ở lời chúc, anh còn được cho là đã chuyển khoản 7 triệu đồng kèm nội dung mừng tuổi mới.

Trong đoạn tin nhắn, phía nam cầu thủ nhắn nhủ: "Chúc sinh nhật vui vẻ nha. Tuổi mới sẽ nhẹ nhàng hơn và nhiều niềm vui hơn"...

Tuyển thủ U23 Việt Nam Võ Anh Quân (Ảnh: FBNV)

Hoa khôi Trịnh Hà Phương (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, ở thời điểm hiện tại, cả hai chưa từng công khai xác nhận mối quan hệ. Chính vì vậy, việc "mạnh tay" chuyển khoản tiền mừng sinh nhật đã khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao, thậm chí đặt câu hỏi về mức độ thân thiết giữa hai người.

Trịnh Hà Phương không phải cái tên xa lạ trong giới sắc đẹp sinh viên. Cô từng được biết đến khi giành danh hiệu Hoa khôi VNUA 2024 (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và sau đó gây chú ý tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 với gương mặt khả ái, dịu dàng.

Trong một bài phỏng vấn trước đó, Hà Phương từng chia sẻ mong muốn "phá kén để trưởng thành", không ngại thử thách bản thân ở nhiều sân chơi mới. Người đẹp theo đuổi hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính nhưng cũng rất bản lĩnh trong học tập và hoạt động ngoại khóa.

Sự xuất hiện của cô trong câu chuyện cùng tuyển thủ U23 càng khiến cái tên Hà Phương được nhắc đến nhiều hơn trên các diễn đàn.

Hiện tại, cả Võ Anh Quân và Trịnh Hà Phương đều chưa lên tiếng chính thức về loạt tin nhắn lan truyền. Một số ý kiến cho rằng đây chỉ là màn tương tác bạn bè bình thường trong dịp sinh nhật. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng cách nói chuyện và khoản tiền chuyển tặng cho thấy mức độ thân thiết vượt trên tình bạn xã giao.

Dù thực hư ra sao, câu chuyện vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá và các cuộc thi sắc đẹp.



