Đình Bắc lắc người ghi bàn đẳng cấp ngay sau khi gây sốt ở WeChoice Awards

Ngay sau khi bước ra từ ánh đèn sân khấu lung linh của lễ trao giải WeChoice Awards với chiếc cúp Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng, Nguyễn Đình Bắc đã lập tức chứng minh giá trị của mình trên thảm cỏ xanh bằng một màn trình diễn bùng nổ.

Tối ngày 11/2, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã có chiến thắng giòn giã 4-0 trước đối thủ Tampines Rovers trong khuôn khổ AFC Champions League Two. Giữa dàn sao của đội bóng ngành Công an, Đình Bắc trở thành tâm điểm với lối chơi xông xáo và sự trưởng thành vượt bậc về tư duy chiến thuật. Phút 90+3, Đình Bắc nhận bóng trong vòng cấm rồi lắc người loại bỏ hậu vệ Tampines, cú sút đưa bóng găm vào góc lưới ấn định chiến thắng 4-0 cho CAHN.

Đình Bắc ghi bàn cho CLB CAHN (Ảnh: Bóng đá & Đời sống)

HLV Polking ôm học trò ăn mừng (Ảnh: FNNV)

Màn trình diễn thuyết phục này diễn ra vào thời điểm không thể thích hợp hơn, khi cái tên Đình Bắc vừa "làm mưa làm gió" trên các diễn đàn mạng xã hội sau khi nhận giải thưởng tại WeChoice Awards. Đình Bắc đã dùng chính những bước chạy trên sân để đưa ra câu trả lời đanh thép nhất cho giá trị của bản thân.



Ở tuổi 21, Đình Bắc đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành biểu tượng mới của thế hệ cầu thủ trẻ dám dấn thân nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp cao độ. Chiến thắng trước Tampines Rovers và giải thưởng truyền cảm hứng vừa nhận được chính là bệ phóng hoàn hảo để "khủng long" nhỏ của bóng đá Việt Nam tiếp tục vươn xa trong năm 2026.