Tay vợt trẻ Tống Nhật Minh gây sốt khi đấu giá vợt pickleball được trăm triệu, giúp các bệnh nhi nghèo ăn Tết ấm áp

Tống Nhật Minh đấu giá vợt được hơn 100 triệu, dành tiền tặng các bệnh nhi nghèo (Video: Quân)

Gần đây, VĐV pickleball trẻ Tống Nhật Minh (biệt danh Tít) gây chú ý khi tổ chức hoạt động đấu giá cây vợt Alpha X Limited số 001, thu về 102 triệu đồng. Tống Nhật Minh đã dùng số tiền này cộng thêm 50 triệu cá nhân có được từ các giải thưởng khi thi đấu pickleball, tất cả dành tặng các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Nhi đồng 2.

Hoạt động thiện nguyện của tài năng nhí pickleball Tống Nhật Minh diễn ra vào sáng 11/2, thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ pickleball Việt Nam. Nhật Minh đã trực tiếp đến bệnh viện để trao tặng các phần quà cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.

VĐV pickleball Tống Nhật Minh gây sốt với hành động thiện nguyện giúp các bệnh nhi (Ảnh: Quân)

Chia sẻ tại sự kiện, Tống Nhật Minh bộc bạch: "Qua năm vừa qua em có thi đấu pickleball, em cũng kiếm được một số tiền từ giải thưởng và đó là một năm khá thành công với em. Gia đình em có cây vợt giá trị cao này. Em mong muốn được chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn một chút để các em có thể có một cái Tết ấm cúng và vui vẻ hơn".

Không chỉ dừng lại ở cây vợt và 50 triệu đồng tiền thưởng, Nhật Minh còn đưa ra một quyết định đầy bất ngờ: Tặng tấm Huy chương Vàng PPA Malaysia - tấm HCV đầu tiên của Việt Nam tại hệ thống PPA Tour Asia - cho người đấu giá trên 100 triệu.

Nhật Minh dùng toàn bộ số tiền đấu giá vợt và 50 triệu tiền thưởng của mình làm quà tặng các bệnh nhi nghèo (Ảnh: Quân)

Khi được hỏi về ý nghĩa của món quà đặc biệt này, Nhật Minh chia sẻ: "Tấm HCV rất ý nghĩa với em. Mức giá chú Phạm Anh Khoa đấu giá cây vợt hơn 100 triệu không phải là nhỏ, nên em muốn tặng thêm tấm huy chương để bày tỏ lòng biết ơn với chú Khoa".

Ánh mắt của chàng vận động viên trẻ ánh lên sự trưởng thành vượt tuổi khi nói về trách nhiệm xã hội: "Em thấy mình rất may mắn. Ngoài kia có rất nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, nên em cố gắng cho đi và giúp đỡ được các em nhiều nhất có thể".

Nhìn về năm 2026, Nhật Minh cho biết em sẽ tiếp tục nỗ lực: "Trong năm 2026 em sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu để giành thành tích tốt hơn, cũng như tập trung vào việc học nhiều hơn".

Đồng hành cùng Nhật Minh trong hoạt động ý nghĩa này là ca sĩ Phạm Anh Khoa, người trực tiếp tham gia đấu giá cây vợt với mức giá vượt mốc 100 triệu đồng. Anh chia sẻ: "Khoa nghĩ có hai động lực chính khi đồng hành cùng Tít. Khoa đã theo dõi hành trình của Tít và những thành quả đáng tự hào của em là nguồn cảm hứng rất lớn với Khoa. Như mọi người biết, Khoa rất thích thể thao".

Nhật Minh và ca sĩ Phạm Anh Khoa (Ảnh: Quân)

Điều khiến anh ấn tượng hơn cả là sự chín chắn của Nhật Minh: "Ngay ở độ tuổi của Tít mà đã có hành động rất chững chạc, đứng đắn như vậy. Hơn nữa, Khoa nghĩ việc tham gia cùng Tít sẽ góp phần lan tỏa thêm tấm lòng của em đến nhiều trường hợp rất đáng quan tâm ở bệnh viện Nhi đồng".

Anh cũng nhấn mạnh thực tế nhiều em nhỏ phải đón Tết trong bệnh viện: "Hi vọng sẽ có thêm nhiều hành động ấm áp dành cho các bạn nhỏ trong dịp Tết, khi rất nhiều gia đình bệnh nhân cho biết nhiều bé phải đón Tết ở viện. Hi vọng chúng ta cùng nhau chung tay thật nhiều".

Về cây vợt đặc biệt, Phạm Anh Khoa cho biết: "Khoa cũng đã có một cây vợt khá giống rồi. Lần này mua vợt đấu giá chỉ để giữ làm kỷ niệm. Và Khoa rất tự hào khi được giữ tấm HCV PPA đầu tiên của Tít. Khoa tin đó là điều rất đáng tự hào và sẽ luôn gìn giữ nó".