Nam ca sĩ chỉ nói 1 câu khiến mẹ chồng-nàng dâu nhà Beckham thù ghét nhau, nay lên tiếng về "sóng gió gia tộc" Beckham

Sau nhiều tuần giữ im lặng dù bị kéo thẳng vào tâm bão drama gia đình Beckham, Marc Anthony cuối cùng đã chính thức lên tiếng. Trong bối cảnh Brooklyn Beckham công khai cắt đứt quan hệ với cha mẹ và đưa ra hàng loạt cáo buộc gây chấn động, phát ngôn của nam ca sĩ 57 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông quốc tế.

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter công bố ngày 9/2/2026, Marc Anthony không né tránh việc nhắc đến gia đình Beckham, nhưng chọn cách nói đầy chừng mực. Anh mô tả những gì đang diễn ra là "cực kỳ đáng tiếc", đồng thời nhấn mạnh rằng cách câu chuyện bị đưa ra công khai "hầu như không phải sự thật".

Marc Anthony lần đầu tiên lên tiếng về vụ lùm xùm gia đình Beckham (Ảnh: Getty)

Marc Anthony chia sẻ thẳng thắn: "Tôi không có gì để nói về những gì đang xảy ra với gia đình họ. Họ là một gia đình tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. Tôi quen biết họ từ trước khi các con ra đời. Tôi là cha đỡ đầu của Cruz. Tôi rất thân với gia đình này. Nhưng tôi không có gì để nói về những gì đã xảy ra ở đó. Thật cực kỳ đáng tiếc khi mọi chuyện diễn ra như vậy - và cách nó được kể ra hầu như không phản ánh sự thật".

Đây là lần đầu tiên Marc Anthony trực tiếp phản hồi sau khi tên anh bị nhắc đến trong tuyên bố "bom tấn" dài sáu trang của Brooklyn Beckham hồi tháng trước.

Anthony đã lên tiếng sau tuyên bố gay gắt của Brooklyn Beckham (Ảnh: Getty)

Cuộc khủng hoảng gia đình Beckham bùng nổ khi Brooklyn Beckham đăng tải một tuyên bố dài trên Instagram Stories, chính thức cắt đứt quan hệ với cha mẹ là David Beckham và Victoria Beckham. Trong đó, Brooklyn cáo buộc bố mẹ đã bị kiểm soát mình suốt nhiều năm, cho rằng họ ưu tiên "thương hiệu Beckham" hơn hạnh phúc cá nhân của con cái, đồng thời tìm cách phá hoại mối quan hệ và hôn nhân của anh với vợ - Nicola Peltz.

Một trong những chi tiết gây tranh cãi dữ dội nhất chính là đám cưới năm 2022 của Brooklyn và Nicola, nơi Marc Anthony là nghệ sĩ biểu diễn chính. Theo lời Brooklyn, khoảnh khắc đáng lẽ là điệu nhảy đầu tiên lãng mạn giữa anh và vợ đã bị "chiếm đoạt".

Brooklyn kể rằng Marc Anthony đã gọi anh lên sân khấu và mời "người phụ nữ đẹp nhất trong căn phòng tối nay" nhảy cùng - và người đó lại là Victoria Beckham. Mẹ anh đã nhảy với con trai khoảng ba phút trước hơn 500 khách mời. Brooklyn mô tả khoảnh khắc này là "rất không phù hợp", khiến anh cảm thấy khó chịu và bị làm nhục, trong khi Nicola rời khỏi phòng trong nước mắt. DJ Fat Tony - người biểu diễn tại tiệc cưới - sau đó cũng xác nhận khoảnh khắc này rất gượng gạo.

Marc Anthony gọi Victoria là người phụ nữ đẹp nhất, trong khi Nicola mới là cô dâu (Ảnh: Film Magic)

Brooklyn cho biết chính vì ký ức đó, anh đã tổ chức một lễ làm mới lời thề hôn nhân riêng tư vào tháng 8/2025 để "tạo lại một kỷ niệm không còn lo âu và xấu hổ".

Trên mạng xã hội, Marc Anthony bất ngờ bị chỉ trích. Hàng loạt bình luận vừa hài hước vừa chỉ trích xuất hiện dày đặc: "Nếu công bố người phụ nữ đẹp nhất tại đám cưới thì phải là cô dâu", "Marc Anthony đã kết hôn bốn lần, anh ấy biết rõ điệu nhảy đầu tiên không bao gồm mẹ chú rể", "Không ghét Marc Anthony, nhưng khoảnh khắc đó rõ ràng là phá luật ngầm của mọi đám cưới"...

Dù bị réo tên liên tục, Marc Anthony vẫn chọn cách không đi sâu, không phản pháo, chỉ khẳng định rằng mọi chuyện đang bị nhìn nhận sai lệch so với thực tế.

Tình bạn lâu năm giữa Marc Anthony và gia đình Beckham

Trước khi bị kéo vào drama, Marc Anthony vốn là bạn thân lâu năm của David và Victoria Beckham. Mối quan hệ của họ gắn bó qua nhiều năm, không chỉ vì âm nhạc mà còn vì sự thân thiết giữa hai gia đình. Marc Anthony là cha đỡ đầu của Cruz Beckham, trong khi David Beckham là cha đỡ đầu của con trai Marc - Marquitos.

Họ từng nhiều lần công khai ủng hộ lẫn nhau tại các sự kiện lớn. Năm 2023, David Beckham còn gây bất ngờ khi xuất hiện tại lễ vinh danh Hollywood Walk of Fame của Marc Anthony, cho thấy mối quan hệ không đơn thuần là xã giao.

Chính vì vậy, việc Marc Anthony chọn cách giữ lập trường trung lập, không bênh vực công khai Brooklyn nhưng cũng không công kích anh, được xem là động thái nhằm bảo vệ tình bạn lâu năm với gia đình Beckham.