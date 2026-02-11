Vì sao Việt Nam không tham dự Thế vận hội mùa đông 2026?

Thế vận hội Mùa đông 2026 (Milano-Cortina, Italy) đang khởi tranh nhưng danh sách các đoàn tham dự sẽ không có tên Việt Nam. Trong khi đó, khu vực Đông Nam Á vẫn có 4 đại diện góp mặt là Thái Lan, Philippines, Malaysia và Singapore. Sự vắng mặt này không gây bất ngờ.

Việt Nam không cử VĐV tham dự Thế vận hội mùa đông (Ảnh: Olympics)

Lý do tiên quyết khiến Việt Nam chưa thể vươn tầm ở các môn thể thao mùa đông chính là điều kiện khí hậu nhiệt đới. Việc thiếu vắng các địa điểm có băng tuyết tự nhiên khiến các môn như trượt tuyết, trượt băng hay khúc côn cầu trở nên xa lạ với đại đa số người dân.

Dù Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam đã được thành lập và đi vào hoạt động, nhưng các vận động viên hiện nay chủ yếu tập luyện theo hình thức xã hội hóa. Việc duy trì hệ thống sân tập nhân tạo tốn kém và thiếu các giải đấu chuyên nghiệp trong nước khiến lộ trình tiến tới thành tích cao trở nên vô cùng gian nan.

Dù Việt Nam từng có những vận động viên tập luyện môn trượt xe lòng máng (bobsleigh) thông qua các chương trình trao đổi với Hàn Quốc, nhưng việc duy trì tập huấn định kỳ tại nước ngoài vẫn là một bài toán kinh phí chưa có lời giải bền vững.

2026 được xác định là năm bận rộn của thể thao Việt Nam với 4 nhiệm vụ trọng tâm: Đại hội thể thao bãi biển châu Á (Tam Á), ASIAD 20 (Nhật Bản), AIMAG 7 (Ả Rập Xê Út) và Olympic trẻ thế giới (Senegal).