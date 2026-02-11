Drama Olympic: VĐV bật khóc thừa nhận ngoại tình ngay trên truyền hình trực tiếp sau khi giành huy chương

Niềm vui chiến thắng chưa kịp lắng xuống, làng thể thao Na Uy đã sững sờ trước một khoảnh khắc chấn động: một vận động viên vừa giành huy chương Thế vận hội Mùa đông công khai thừa nhận ngoại tình trong cuộc phỏng vấn trực tiếp, với đôi mắt đỏ hoe và giọng nói nghẹn lại.

Nhân vật chính là Sturla Holm Laegreid, ngôi sao biathlon người Na Uy. Trong ngày thi đấu 10/2/2026, Laegreid giành huy chương đồng nội dung Men's 20km Individual tại Antholz-Anterselva Biathlon Arena. Tuy nhiên, thay vì chỉ nói về thành tích thể thao, anh đã khiến cả trường quay lặng đi khi bất ngờ chia sẻ câu chuyện cá nhân đầy đau đớn ngay sau cuộc đua.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia Na Uy NRK, Laegreid - lúc này vẫn còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh - xúc động nói: "Có một người mà tôi muốn nói điều này, có thể hôm nay cô ấy không xem chương trình. Sáu tháng trước, tôi đã gặp tình yêu của đời mình - người đẹp nhất và tử tế nhất trên thế giới. Nhưng ba tháng trước, tôi đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời khi tôi ngoại tình và phản bội cô ấy".

Sturla Holm Laegreid thừa nhận ngoại tình sau khi giành huy chương đồng tại Thế vận hội mùa đông (Ảnh: NRK)

Nam vận động viên tiếp tục, giọng run rẩy: "Tôi không biết mình muốn đạt được điều gì khi nói ra điều này, nhưng trong những ngày gần đây, thể thao với tôi đã trở nên rất khác. Vì thế tôi ước gì có thể nói điều này với cô ấy. Bạn phải thừa nhận khi mình làm điều gì đó mà chính bản thân không thể chấp nhận nổi - khi bạn làm tổn thương người mà mình yêu thương đến như vậy".

Trước đó, Laegreid đã hoàn thành phần thi với vị trí thứ ba, hơn người về thứ tư - Olli Hiidensalo của Phần Lan - hơn 40 giây. Ở tuổi 28 (sẽ bước sang tuổi 29 vào tuần tới), anh chỉ bắn trượt đúng một phát duy nhất trong toàn bộ cuộc thi - một màn trình diễn được đánh giá là cực kỳ bản lĩnh.