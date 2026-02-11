Gái xinh sốc nặng, nói điều đau đớn khi bị VĐV Olympic "cắm sừng", còn công khai thừa nhận trên truyền hình

Bạn gái của VĐV biathlon người Na Uy Sturla Holm Lægreid - người đã công khai thừa nhận ngoại tình ngay trên sóng truyền hình sau khi giành huy chương Olympic - cuối cùng đã lên tiếng. Và phản hồi của cô không phải cái kết lãng mạn mà anh từng hy vọng.

Lægreid, 28 tuổi, giành huy chương đồng nội dung cá nhân 20km nam tại Olympic Mùa Đông Milan-Cortina hôm 10/2. Tuy nhiên, thay vì chỉ ăn mừng thành tích thể thao, anh khiến cả Na Uy chấn động khi nghẹn ngào thú nhận đã phản bội bạn gái - người anh mới hẹn hò sáu tháng - trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với đài NRK.

Trong khoảnh khắc xúc động, anh nói: "Sáu tháng trước, tôi gặp tình yêu của đời mình - người đẹp nhất và tử tế nhất thế giới. Và ba tháng trước, tôi đã phạm sai lầm lớn nhất: tôi đã ngoại tình và phản bội cô ấy".

Sturla Holm Lægreid bật khóc thừa nhận ngoại tình sau khi giành huy chương Olympic (Ảnh: Getty)

Anh thậm chí ví việc công khai này như "thả một quả bom hạt nhân" để mong giành lại trái tim người mình yêu: "Vì tôi đã bị cô ấy ghét rồi… Tôi hy vọng điều này cho cô ấy thấy tôi yêu cô ấy nhiều đến mức nào".

Tuy nhiên, phản ứng từ phía cô gái - người muốn giữ kín danh tính - lại hoàn toàn khác.

Trong bức thư gửi báo VG của Na Uy, cô thẳng thắn viết: "Ngay cả sau một lời tuyên bố tình yêu trước toàn thế giới, vẫn rất khó để tha thứ".

Cô cho biết mình không hề mong muốn bị đặt vào tình huống công khai như vậy: "Tôi không chọn việc bị đặt vào hoàn cảnh này, và thật đau đớn khi phải ở trong đó. Chúng tôi đã liên lạc, và anh ấy biết rõ quan điểm của tôi".

Dù vậy, cô cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè đã ở bên mình trong thời điểm khó khăn: "Tôi biết ơn gia đình và bạn bè đã ôm lấy và hỗ trợ tôi. Cũng như những người đã nghĩ đến tôi và đồng cảm, dù không biết tôi là ai".