Bầu Đệ thưởng nóng cho cầu thủ Thanh Hoá ăn Tết

Tối ngày 8/2, sân vận động Thống Nhất chứng kiến một cơn "địa chấn" nhỏ khi CLB Thanh Hóa đánh bại đội chủ nhà Công An TP.HCM với tỉ số 2-1. Ngay sau trận đấu, HLV Mai Xuân Hợp và các học trò đã nhận được tin vui bất ngờ từ cựu chủ tịch CLB Thanh Hoá – ông Nguyễn Văn Đệ (bầu Đệ). Dù đã rút lui khỏi bóng đá từ cuối năm 2020, nhưng trước tinh thần vượt khó của đội bóng quê hương, bầu Đệ đã quyết định trích 300 triệu đồng từ quỹ của Tổng công ty Hợp Lực để "thưởng nóng" cho toàn đội ăn Tết.

Bầu Đệ thưởng nóng cho cầu thủ Đông Á Thanh Hoá (Ảnh: GTVMĐ)

Lời động viên của bầu Đệ như một liều thuốc tinh thần quý giá giữa bối cảnh đội bóng xứ Thanh đang rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Tuy nhiên. Thực tế, các cầu thủ Thanh Hóa đang bước vào kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ với tâm trạng đầy bất an. CLB Đông Á Thanh Hoá gặp khó khăn về tài chính.

Nghiêm trọng hơn, do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với 4 cầu thủ ngoại sau khi chấm dứt hợp đồng, CLB Thanh Hóa đã bị FIFA áp lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp. Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng trụ hạng của đội bóng tại V.League 2025-2026.

Thời gian nghỉ Tết chỉ kéo dài khoảng hai tuần. Sau đó, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp sẽ phải trở lại sân cỏ để tiếp đón CLB Công An Hà Nội vào ngày 24/2.