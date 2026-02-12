Khung hình toàn cực phẩm nhà Khánh Thi - Phan Hiển: Bé Kubi xuất sắc, Anna và Lisa gây sốt vì quá đáng yêu

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, gia đình kiện tướng dancesport Khánh Thi – Phan Hiển vừa khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi đăng tải bộ ảnh sum vầy đầy ấm áp.

Trên trang cá nhân, "nữ hoàng dancesport" Khánh Thi đã tự hào chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và các con. Bộ ảnh không chỉ đơn thuần là kỷ niệm năm mới mà còn là dịp để khán giả chiêm ngưỡng vẻ ngoài ngày càng trưởng thành, tự tin của ba thiên thần nhỏ nhà cặp đôi vàng làng khiêu vũ thể thao.

Dù còn nhỏ tuổi, nhưng cả Kubi, Anna và đặc biệt là cô út Lisa đều tỏ ra rất chuyên nghiệp trước ống kính. Được tiếp xúc với âm nhạc và nhảy múa từ khi còn trong bụng mẹ, các bé đều thừa hưởng "gen nhà nòi" với khả năng cảm thụ nghệ thuật và phong thái tự tin. Đặc biệt, những khoảnh khắc tương tác tự nhiên, tinh nghịch của ba anh em đã nhận về "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ.

Bộ ảnh Tết cực đáng yêu nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Chia sẻ về ý nghĩa của ngày Tết đoàn viên, Khánh Thi xúc động cho biết: "Tết Việt luôn là khoảng thời gian để lòng người chậm lại, để nhớ về gia đình và những giá trị giản dị nhưng thiêng liêng nhất. Với Thi và Hiển, chỉ cần có các con bên cạnh, Tết đã thực sự đủ đầy". Cô cũng gửi lời chúc an yên và đong đầy tình thân đến khán giả trong dịp xuân về.

Dù bận rộn với lịch trình thi đấu và huấn luyện dày đặc, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn luôn ưu tiên thời gian để chăm sóc và quan sát từng bước phát triển của các con. Cặp đôi quan niệm không gò ép hay định hướng quá khắt khe, mà tạo điều kiện tối đa để Kubi, Anna và Lisa được phát triển tự nhiên theo đúng sở thích và đam mê của mình.

Sự viên mãn trong đời sống hôn nhân cùng sự khôn lớn của các con chính là "trái ngọt" sau nhiều năm gắn bó của cặp đôi kiện tướng, khiến gia đình họ luôn trở thành hình mẫu được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Cả gia đình chung khung hình ai cũng đẹp

Bé Lisa xinh yêu như thiên thần

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển bao năm vẫn trẻ

3 nhóc kỳ cực đáng yêu và hot rần rần trên mạng

Ảnh: FBNV