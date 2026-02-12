"Drama" nhà Beckham lại có biến: Cruz Beckham bất ngờ có động thái lạ dành cho anh trai Brooklyn!

Mới đây, dân tình không khỏi bất ngờ khi chứng kiến Cruz Beckham chủ động công khai làm hòa với anh cả Brooklyn. Đây được xem là tín hiệu tích cực đầu tiên sau chuỗi ngày gia đình quyền lực nhất nước Anh rơi vào tình trạng "cơm không lành, canh không ngọt".

Thay vì những lời lẽ gay gắt hay thái độ thờ ơ như trước, Cruz đã đăng tải lên trang cá nhân một loạt khoảnh khắc đầy hoài niệm. Đó là những tấm hình ghi lại cảnh hai anh em cùng lớn lên, những nụ cười hồn nhiên trong các chuyến du lịch gia đình xa xỉ, thời điểm mà "đế chế" Beckham vẫn còn là một khối thống nhất không thể tách rời.

Loạt ảnh hồi nhỏ được Cruz chia sẻ lại trên trang cá nhân





Bức ảnh cả 4 anh em nhà Beckham cùng đi chơi

Bức ảnh sum họp gia đình

Đáng chú ý, cậu út nhà Beckham còn lồng ghép những ca từ đầy day dứt về "sự thiêng liêng" và "những gì đã mất". Động thái này được đánh giá là một sự thừa nhận ngầm về nỗi đau khi chứng kiến tình anh em rạn nứt, đồng thời thể hiện sự khao khát được kết nối lại với người anh cả đang sống xa cách tại Mỹ.

Dân tình chờ ngày mâu thuẫn nhà Beckham được giải quyết

Trước đó, mối quan hệ giữa Brooklyn và các thành viên còn lại trong gia đình đã rơi vào trạng thái đóng băng. Những tin đồn về sự rạn nứt bắt đầu lan rộng khi anh dần rút lui khỏi các hoạt động chung của gia đình để tập trung vào cuộc sống riêng với vợ là Nicola Peltz. Cruz từng gây sốc khi thẳng tay hủy theo dõi Brooklyn trên mạng xã hội, một hành động được cho là để bảo vệ bố mẹ trước sự "nổi loạn" của anh trai. Việc Cruz chủ động đăng ảnh làm hòa là một bước đi đầy khôn ngoan và tình cảm. Trong bối cảnh David và Victoria Beckham luôn nỗ lực giữ gìn hình ảnh gia đình hạnh phúc, hành động của Cruz không chỉ là lời xin lỗi cá nhân mà còn là cầu nối quan trọng để đưa Brooklyn trở về với vòng tay gia đình.

Ảnh: IGNV