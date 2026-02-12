Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Hà Nội diện áo dài đón Tết, visual “cưng xỉu”

Những ngày cận Tết, bé Tuệ Anh - ái nữ nhà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Hà Nội - Đỗ Vinh Quang - gây sốt MXH với loạt khoảnh khắc cực đáng yêu đón tết. Cô bé xuất hiện trong bộ áo dài truyền thống rực rỡ sắc xuân, biểu cảm dễ thương khiến người ta muốn cưng chiều.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, nhóc tỳ diện áo dài gấm màu hồng đậm nổi bật, điểm xuyết những họa tiết mang đậm không khí Tết cổ truyền. Thiết kế tay rộng, chất liệu óng ánh cùng phần tà mềm mại giúp cô bé trông vừa truyền thống vừa đáng yêu hết nấc.

Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh diện áo dài đón tết cực đáng yêu

Mái tóc được buộc gọn gàng hai bên, kết hợp cùng phụ kiện xinh xắn càng tôn lên gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn lanh lợi của Tuệ An. Khi thì cô bé e ấp nắm tay người lớn, lúc lại hào hứng cầm nhành lộc nhỏ xíu, biểu cảm ngây thơ của cô bé nhanh chóng "đốn tim" cư dân mạng.

Nhiều người nhận xét ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh thừa hưởng nét dịu dàng của mẹ Hoa hậu và vẻ đáng yêu, lanh lợi từ nhà nội - gia đình bầu Hiển. Dù còn nhỏ nhưng thần thái trước ống kính đã rất tự nhiên, chuẩn "rich kid nhí" chính hiệu.

Được biết, gia đình Đỗ Mỹ Linh luôn ưu tiên những giá trị truyền thống trong dịp lễ Tết. Việc cho con gái diện áo dài từ sớm không chỉ giúp lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn gieo vào bé tình yêu với văn hoá dân tộc.

Chỉ một vài khung hình giản dị nhưng đủ khiến cộng đồng mạng phải xuýt xoa: Tết đến nơi rồi, và "em bé mùa xuân" này chính là điểm nhấn ngọt ngào!