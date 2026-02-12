Nhà vô địch thể hình đột tử ngay giữa buổi tập, cả phòng gym bàng hoàng

Cộng đồng thể hình tại Colombia rúng động trước thông tin Juan Sebastian Anzola Quintero - một nhà vô địch thể hình nổi tiếng tại Bogota - bất ngờ qua đời ngay trong lúc tập luyện.

Vụ việc xảy ra vào ngày 5/2 tại phòng gym Smart Fit trong trung tâm thương mại Plaza Imperial, quận Suba, thủ đô Bogota. Theo các nhân chứng, Juan - thường được bạn bè gọi thân mật là "Sebas" hoặc "Juanse" - đang thực hiện bài tập nâng tạ như thường lệ thì đột ngột ngã quỵ chỉ vài giây sau một hiệp tập.

Những người có mặt lập tức chạy đến hỗ trợ. Một số cố gắng tiến hành hồi sức ngay trên sàn tập, trong khi nhiều người khác đứng chết lặng vì sốc trước diễn biến quá nhanh của sự việc.

Vận động viên thể hình gục ngã và qua đời bi thảm giữa buổi tập luyện (Ảnh: Newsflash)

Trong thông cáo chính thức, Smart Fit Colombia cho biết Anzola "đột ngột bị ngừng tim phổi" trong quá trình tập luyện. Đội ngũ nhân viên được chứng nhận đã nhanh chóng thực hiện các bước sơ cứu theo quy trình, tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) và sử dụng máy khử rung tim tự động (AED).

Phòng gym cũng cho biết quy trình khẩn cấp đã được kích hoạt ngay lập tức và lực lượng y tế khu vực đã được gọi đến hỗ trợ. Tuy nhiên, "thật không may, người này đã qua đời trước khi được chuyển đến bệnh viện", thông báo nêu rõ, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của nạn nhân.

VĐV thể hình tử vong khi tập luyện ở phòng gym khiến người hâm mộ bàng hoàng (Ảnh: Newsflash)

Sau sự việc, một số ý kiến đã đặt câu hỏi về cách phòng gym xử lý tình huống.

Andres Montoya - bạn thân của Anzola - cho biết mọi người đã cố gắng hồi sức trong hơn 25 phút. Anh cho rằng cơ sở này thiếu nhân viên được đào tạo đầy đủ và trang thiết bị phù hợp để ứng phó với tình huống nguy cấp.

"Chúng tôi không thể chắc chắn rằng anh ấy sẽ được cứu sống. Nhưng có thể đã có cơ hội cho một kết quả khác", Montoya chia sẻ.

Anh cũng bày tỏ bức xúc khi Anzola không được chuyển ngay đến bệnh viện Suba gần đó - dù theo anh, một sĩ quan cảnh sát tại hiện trường đã cho phép vận chuyển khẩn cấp.

Việc phòng gym mở cửa trở lại vào sáng hôm sau càng khiến dư luận trên mạng xã hội phẫn nộ, nhiều người yêu cầu làm rõ toàn bộ quy trình ứng phó hôm xảy ra sự việc.

Juan Sebastian Anzola không chỉ là vận động viên thể hình, mà còn là cái tên quen thuộc trong cộng đồng fitness tại Bogota. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên chia sẻ quá trình tập luyện, thi đấu và truyền cảm hứng về kỷ luật, nghỉ ngơi cũng như lối sống lành mạnh.

Ảnh: Newsflash

Theo hồ sơ cá nhân, anh từng giành 5 danh hiệu tổng thể ở các hạng mục thể hình và classic physique, đồng thời nhiều lần lọt top 3 tại các giải đấu NPC. Ngoài thi đấu, Anzola còn là nhà thiết kế công nghiệp, huấn luyện viên cá nhân với bằng thạc sĩ về sức khỏe thể chất và phát triển tư duy.

Anh cũng điều hành một doanh nghiệp chuyên cung cấp thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và sản phẩm tăng cường năng lượng cho người tập luyện.

Gia đình và bạn bè hiện kêu gọi một cuộc điều tra kỹ lưỡng để làm rõ nguyên nhân cái chết. Anzola được an táng vào Chủ nhật, ngày 8/2, tại nghĩa trang Jardines del Recuerdo ở phía bắc Bogota, trong sự tiếc thương của đông đảo người thân, bạn bè và cộng đồng thể hình.