Drama Olympic: Gái xinh giành HCV bị "soi" từng trộm thẻ tín dụng của đồng đội để tiêu xài, lớn tiếng "để tôi được yên"

Chỉ chưa đầy bốn tháng sau vụ bê bối gây chấn động làng biathlon (2 môn phối hợp) Pháp, Julia Simon đã bước lên đỉnh cao Thế vận hội Mùa đông 2026 với tấm huy chương vàng nội dung 15km cá nhân - nhưng đi kèm theo đó là làn sóng tranh cãi chưa dứt.

Tại Milano Cortina, Simon xuất sắc cán đích đầu tiên, qua đó trở thành nữ VĐV Pháp đầu tiên giành HCV Olympic ở nội dung cá nhân biathlon. Cô vượt qua người đồng đội Lou Jeanmonnot (giành HCB) để lập nên cột mốc lịch sử. Trước đó ít ngày, VĐV 29 tuổi cũng góp công trong chiến thắng ở nội dung tiếp sức hỗn hợp.

Tuy nhiên, ánh hào quang chiến thắng chưa đủ xóa mờ quá khứ.

Julia Simon phải hầu toà vì trộm đồ của một đồng đội vài tháng trước Thế vận hội mùa đông (Ảnh: AFP)

Tháng 10 năm ngoái, Simon phải ra hầu tòa tại Albertville sau khi bị cáo buộc sử dụng trái phép thẻ ngân hàng của đồng đội Justine Braisaz-Bouchet để thực hiện các giao dịch mua sắm trực tuyến trị giá hơn 2.000 euro (khoảng 61 triệu đồng). Người từng 10 lần vô địch thế giới sau đó thừa nhận hành vi gian lận thẻ tín dụng và trộm cắp.

Tại phiên tòa, cô nói: "Tôi không thể giải thích được. Tôi không nhớ mình đã làm điều đó. Tôi không thể hiểu nổi."

Simon bị tuyên án tù treo cùng khoản phạt 15.000 euro (khoảng 464 triệu đồng). Ban đầu nhận án cấm thi đấu sáu tháng, nhưng được hoãn thi hành 5 tháng, giúp cô sớm trở lại đường đua sau một tháng vắng mặt.

Cô đã giành huy chương vàng ở nội dung biathlon chỉ vài tháng sau vụ bê bối (Nguồn: EPA)

Sau khi đăng quang Olympic, Simon không né tránh truyền thông nhưng thẳng thắn bày tỏ mong muốn khép lại quá khứ. Chia sẻ với Eurosport, cô nói:

"Bây giờ tôi thực sự muốn được để yên. Tối qua tôi đã đọc một số điều không hay. Hôm nay tôi đã chứng minh mình xứng đáng ở đây - và tôi đã chứng minh điều đó trước đó rồi. Tôi không còn gì phải chứng minh với ai nữa. Giờ tôi chỉ muốn tập trung vào biathlon".

Nữ VĐV khẳng định mọi chuyện trong nội bộ đội tuyển đã được giải quyết: "Quá khứ đã qua trong đội. Chúng tôi đã nói chuyện rõ ràng. Giờ chúng tôi ở đây để giành huy chương và thi đấu. Hôm nay chúng tôi lại chứng minh điều đó".

Bất chấp áp lực dư luận, Simon cho biết cô đã trải qua một trong những ngày thể thao tuyệt vời nhất đời mình: "Có rất nhiều cảm xúc. Tôi biết ơn gia đình, bạn bè và tất cả những ai đã ủng hộ tôi. Hôm nay như khép lại một vòng tròn. Tôi rất tự hào về cuộc đua của mình. Tôi không hoảng loạn. Tôi trượt tuyết rất tốt. Tôi cảm thấy như đang ở trên mây".

Từ phòng xử án đến bục vinh quang Olympic chỉ trong vài tháng, hành trình của Julia Simon chắc chắn sẽ còn gây tranh luận - nhưng về mặt thể thao, cô đã khắc tên mình vào lịch sử.