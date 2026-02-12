Dụi mắt không nhận ra Văn Toàn, rời sân cỏ là "lên đồ" cực bảnh, chiếm trọn spotlight tại sự kiện thời trang

Trong giới cầu thủ Việt Nam hiện nay, Nguyễn Văn Toàn được đánh giá là một trong số ít những gương mặt có sự đầu tư nghiêm túc về thời trang và gu thẩm mỹ ổn định. Sự góp mặt của anh tại các sự kiện thời trang không còn là điều quá lạ lẫm, bởi từ lâu, anh đã khẳng định được màu sắc cá nhân thông qua thương hiệu thời trang riêng mang tên VT9.

Mới đây, khi xuất hiện bảnh bao tại sự kiện Blue Dream Above 65, Văn Toàn một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ đến để ủng hộ giới mộ điệu, nam cầu thủ còn coi đây là cơ hội để học hỏi và làm mới góc nhìn của bản thân trong lĩnh vực thiết kế.

Chia sẻ về ngã rẽ thú vị này, Văn Toàn trải lòng: "Bên cạnh bóng đá, thời trang cũng có ý nghĩa quan trọng với cá nhân Toàn. Nó không chỉ là sở thích cá nhân mà còn là tâm huyết mà Toàn muốn xây dựng từ nhỏ. Những sự kiện như Blue Dream Above 65 là điểm đến để Toàn có thể thưởng thức nét đẹp riêng của thời trang, và Toàn cũng sẽ có góc nhìn khác về lĩnh vực này".

Văn Toàn xuất hiện cực bảnh (Ảnh: BDA)

Việc một cầu thủ nổi tiếng lấn sân sang kinh doanh thời trang và tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật cho thấy sự đa năng của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam. Với Văn Toàn, thời trang không chỉ là vẻ bề ngoài mà là cách anh hiện thực hóa những ước mơ từ thuở nhỏ, đồng thời khẳng định bản sắc riêng biệt ngay cả khi rời xa sân cỏ.

Sự kiện với sự góp mặt của Văn Toàn do do công ty WE Booking tổ chức. Tâm điểm nghệ thuật của chương trình chính là Fashion Show của nhà thiết kế Thanh Mẫn với hai bộ sưu tập mang tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Mở đầu là Symphony Special Collection và bộ sưu tập Symphony of Dream.

Sau những giây phút bảnh bao và tỏa sáng dưới ánh đèn của sự kiện thời trang, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã trở về quê nhà để sum vầy cùng gia đình, chuẩn bị cho cái Tết Nguyên đán đang cận kề.

Khác hẳn với hình ảnh một "fashionista" sành điệu hay ông chủ thương hiệu VT9 lịch lãm vừa thấy trên thảm đỏ, Văn Toàn trong những ngày cuối năm trở nên giản dị và gần gũi hơn bao giờ hết. Trên trang cá nhân, nam cầu thủ vừa đăng tải hình ảnh bên trong căn biệt thự của gia đình đã được trang trí ngập tràn sắc xuân. Đáng chú ý, chân sút sinh năm 1996 còn đính kèm dòng trạng thái đầy hóm hỉnh: "Nhà toàn cháu trai". Trong khung hình, sự hiện diện đông đủ của các thành viên nhí đã tạo nên không khí ấm cúng, rộn ràng. Ngay lập tức, bài đăng đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác từ người hâm mộ và các đồng đội thân thiết.