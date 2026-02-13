Yến Xuân khoe ảnh sắm Tết rộn ràng vô tình để lộ chi tiết đặc biệt với mẹ Văn Lâm: Netizen rần rần "xin vía"

Những ngày vừa qua, không khí Tết đã tràn ngập khắp các ngõ ngách, và gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm cũng không ngoại lệ. Trên trang cá nhân, Yến Xuân - nàng WAGs nóng bỏng và kín tiếng bậc nhất vừa khiến netizen "dậy sóng" khi xả kho loạt ảnh chuẩn bị đón năm mới.

Mở đầu chuỗi Story "mang Tết về nhà", Yến Xuân khiến fan thích thú khi xuất hiện bên cạnh mẹ chồng người Nga. Có thể thấy, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nhà Lâm Tây cực kỳ tốt đẹp. Dù rào cản ngôn ngữ và văn hóa, nhưng Yến Xuân đã cực khéo léo khi đưa mẹ đi sắm sửa, trải nghiệm không khí Tết Việt.

Yến Xuân cùng mẹ chồng đi sắm tết

Cô cùng em gái của Văn Lâm đi mua đào

Đáng chú ý nhất chính là bức ảnh Yến Xuân khoe góc chuẩn bị mâm cỗ và bánh mứt trong nhà. Giữa "ma trận" bánh kẹo ngoại nhập đắt đỏ, dân tình soi ngay ra sự xuất hiện của những chiếc bánh chưng xanh mướt được gói cực vuông vức, xếp cạnh dưa hấu đỏ và nhành hoa đào rực rỡ. Dù bận rộn với công việc riêng, cô nàng vẫn tự tay chuẩn bị từng món đồ trang trí, từ những phong bao lì xì may mắn đến việc treo từng điều ước lên cành đào. Nhiều người bình luận rằng nhìn cách Yến Xuân bày biện, đủ thấy cô nàng trân trọng giá trị truyền thống đến nhường nào. Nhìn cách Yến Xuân chu toàn sắm Tết là đủ thấy cuộc sống hôn nhân của cặp đôi hạnh phúc cỡ nào.

Không khí Tết tưng bừng nhà Yến Xuân

Bé Gấu háo hức với hình bánh chưng

Dù Đặng Văn Lâm thường xuyên phải thi đấu xa nhà hoặc bận rộn với lịch tập luyện dày đặc, nhưng Yến Xuân đã chứng minh mình là hậu phương vững chắc số 1. Hình ảnh cô nàng tự mình vác nhành đào lớn, một tay lo liệu từ nội sang ngoại mà vẫn giữ được thần thái "phu nhân" sang chảnh khiến ai nấy đều nể phục.

Ảnh: FBNV