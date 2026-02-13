Mặc kệ em trai đăng ảnh thơ ấu níu kéo tình thân, cậu cả nhà Beckham thản nhiên khoe đang xoá hình xăm tên Cruz

Con trai đầu lòng của David Beckham và Victoria - Brooklyn Beckham - mới đây tiếp tục gây chú ý khi công khai để lộ việc xoá hình xăm liên quan đến em trai thứ hai - Cruz giữa rạn nứt gia đình. Hình xăm tên của Cruz trên ngón tay Brooklyn đang phai mờ nặng nề, gần như không thể nhận ra sau khi trải qua quá trình xóa bằng laser.

Hình xăm tên của Cruz trên tay Brooklyn đang bị xoá nhoà (Ảnh: IGNV)

Brooklyn từng xăm tên Cruz ở mặt trong ngón giữa như một cách thể hiện tình cảm anh em. Tuy nhiên, những hình ảnh mới nhất cho thấy phần chữ viết đã nhạt đi rõ rệt. Động thái này được cho là nối tiếp việc Brooklyn trước đó che và xóa nhiều hình xăm tri ân gia đình. Anh từng phủ lên hình xăm chữ "Dad" (Bố) trên biểu tượng mỏ neo bằng ba hình khối mới vô nghĩa, đồng thời che cả hình xăm trên ngực vốn dành cho mẹ - Victoria.

Truyền thông Anh đưa tin: "Brooklyn đã dùng laser để xóa phần chữ viết. Cậu ấy muốn nó biến mất hoàn toàn. Có quá nhiều tổn thương và đau đớn từ phía cậu ấy, việc giữ lại những hình xăm tri ân như vậy sẽ không còn chân thành nữa".

Cruz Beckham đăng ảnh thơ ấu bên anh cả Brooklyn để níu kéo tình thân giữa drama gia đình

Những thay đổi này được chú ý khi Brooklyn xuất hiện tại Los Angeles bên cạnh vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz. Nguồn tin nói thêm: "Việc chứng kiến Brooklyn che đi hình xăm dành cho Victoria, và rồi đến bố mình, chắc chắn sẽ khiến nhiều người đau lòng. Nó trông như đổ thêm muối vào vết thương giữa lúc mọi chuyện vẫn chưa nguôi ngoai".

Dù vậy, Brooklyn vẫn giữ hình xăm "Brotherhood" trên chân vốn dùng để bày tỏ tình yêu với 2 cậu em trai Cruz và Romeo, cùng hình xăm cô vũ công ba lê trên cẳng chân dành cho em gái Harper.

Việc xóa bỏ các hình xăm diễn ra trong bối cảnh mâu thuẫn gia đình ngày càng căng thẳng. Tháng trước, Brooklyn gây chấn động khi đăng tuyên bố dài, cáo buộc bố mẹ - David và Victoria - cố gắng phá hoại mối quan hệ của anh với Nicola. Anh cho rằng họ tìm cách gây sức ép buộc anh từ bỏ quyền sử dụng tên mình, hủy váy cưới của Nicola vào phút chót, can thiệp vào sắp xếp tiệc cưới, thậm chí làm lu mờ khoảnh khắc nhảy đầu tiên của hai vợ chồng trong lễ cưới năm 2022.

Brooklyn khẳng định anh không có ý định hòa giải, cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi sự kiểm soát và cho rằng chứng lo âu của mình đã biến mất. Phía David và Victoria hiện chưa đưa ra bình luận công khai.

Dù vậy, Brooklyn được cho là vẫn giữ liên lạc với ông bà hai bên và có quan hệ tốt với gia đình vợ - tỷ phú Nelson Peltz và Claudia Heffner Peltz.

Hiện Brooklyn và Nicola sinh sống tại Beverly Hills, cách xa tổ ấm của gia đình Beckham ở Holland Park, Tây London - một khoảng cách không chỉ về địa lý mà còn dường như phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong gia đình nổi tiếng này.