Rủ anh thợ mộc đi trượt tuyết, "ẵm luôn" 3 HCV Thế vận hội, visual "tuyệt đối điện ảnh" gây xôn xao thế giới

Trong lịch sử Thế vận hội Mùa đông, hiếm có câu chuyện nào truyền cảm hứng mạnh mẽ như cách Franjo von Allmen – một chàng thợ mộc trẻ người Thụy Sĩ vừa chinh phục 3 tấm Huy chương Vàng (HCV) danh giá tại Milan-Cortina 2026. Ở tuổi 24, anh không chỉ trở thành "vị vua mới" của làng trượt tuyết đổ đèo mà còn viết nên một chương mới cho tinh thần vượt khó của thể thao hiện đại.

Franjo von Allmen đã giành 3 HCV Olympic mùa đông (Ảnh: Getty)

Tại kỳ Olympic năm nay, cái tên Franjo von Allmen đã trở thành nỗi khiếp sợ cho mọi đối thủ ở các nội dung tốc độ. Với sải chân vững chãi và kỹ thuật điều khiển ván trượt điêu luyện, vận động viên người Thụy Sĩ đã thâu tóm trọn bộ 3 HCV ở các nội dung sở trường, trong đó có cú đúp ngoạn mục tại Downhill (trượt tuyết đổ đèo) và Super-G.

Chiến tích này đưa Von Allmen đi vào ngôi đền huyền thoại, trở thành người thứ hai trong lịch sử giành 3 HCV ngay trong kỳ Olympic đầu tiên tham dự, một kỷ lục đã tồn tại suốt 70 năm kể từ thời của huyền thoại Toni Sailer (năm 1956). Giới chuyên môn kinh ngạc trước vận tốc lên tới 145 km/h và những cú nhảy xa hơn 50m mà anh thực hiện trên mặt tuyết khắc nghiệt của Ý, bỏ xa các đối thủ dày dạn kinh nghiệm.

Von Allmen đi vào ngôi đền huyền thoại, trở thành người thứ hai trong lịch sử giành 3 HCV ngay trong kỳ Olympic đầu tiên tham dự (Ảnh: Getty)

"Chàng thợ mộc" và giấc mơ dệt bằng mồ hôi

Điều khiến thế giới phát sốt không chỉ là bảng thành tích chói lọi, mà là xuất thân vô cùng đặc biệt của tân vương Olympic. Trước khi đứng trên bục vinh quang, Franjo von Allmen là một thợ mộc lành nghề tại bang Bern. Anh đã dành 4 năm để học nghề và làm việc trong các xưởng xây dựng nhà gỗ địa phương.

Khác với nhiều vận động viên được đầu tư bài bản từ nhỏ, Von Allmen từng phải làm việc cật lực dưới cái nắng mùa hè trên các sườn núi để tích góp từng đồng chi trả cho trang thiết bị và phí tham dự các giải đấu. Chính những năm tháng cầm cưa, cầm đục và rèn luyện thể lực trong môi trường lao động khắc nghiệt đã hun đúc nên một ý chí sắt đá và đôi chân "thép" cho chàng trai trẻ này.

Sự nghiệp của Von Allmen là minh chứng cho sự bùng nổ của tài năng khi gặp đúng thời điểm. Chỉ mới 3 năm trước, anh còn là một cái tên vô danh xếp thứ 46 tại World Cup. Thế nhưng, sau cú hích tại giải Vô địch Thế giới 2025 với 2 HCV, anh đã duy trì phong độ hủy diệt để tiến thẳng tới đỉnh cao Milan-Cortina 2026.

Tại Thụy Sĩ, Von Allmen hiện được coi là người kế vị hoàn hảo cho những tượng đài như Marco Odermatt. Câu chuyện của anh không chỉ là niềm tự hào quốc gia mà còn là lời khẳng định: Đỉnh cao không dành riêng cho những ai có xuất phát điểm hoàn hảo, mà thuộc về những người dám kiên trì với đam mê.