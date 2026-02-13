Doãn Hải My không khéo thì ai khéo: Được khen giỏi chăm biệt thự ngày Tết, liền nhắc đến mẹ chồng-mẹ đẻ, 10 điểm EQ

Những ngày cận Tết, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu chia sẻ loạt hình ảnh tự tay chuẩn bị mâm cỗ, bày trí ban thờ và chăm chút từng góc nhỏ trong căn biệt thự bạc tỷ mà hai vợ chồng cô mới tậu năm 2025. Từ hoa tươi, mâm ngũ quả đến các món ăn truyền thống, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ấm cúng, toát lên không khí Tết đậm chất gia đình.

Nhiều người không khỏi trầm trồ và để lại câu hỏi về việc tiểu thư Hà thành học chuyện làm cỗ, bài trí, cúng bái gia tiên, chăm sóc nhà cửa từ đâu.

Câu trả lời của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 lập tức ghi điểm tuyệt đối: "Chị không học đâu xa đâu, học từ hai mẹ thôi nè. Hồi trước chị cũng hay phụ mẹ Mai nên biết được chút. Giờ lấy chồng, có gia đình nhỏ riêng rồi nên càng muốn học hỏi, tìm hiểu và chăm chút hơn trong những việc này. Vừa làm vừa học thôi".

Chỉ một câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ thấy sự tinh tế. Không nhận hết lời khen về mình, Hải My khéo léo nhắc đến cả mẹ ruột lẫn mẹ chồng, thể hiện sự trân trọng với hai bên gia đình. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, khiêm tốn nhưng đầy tình cảm ấy khiến cư dân mạng dành tặng cô "10 điểm EQ".

Doãn Hải My luôn biết cách tri ân mẹ chồng và mẹ đẻ, được khen là nàng dâu khéo léo

Từ khi kết hôn với Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My ngày càng được yêu mến bởi hình ảnh nàng WAG nền nã, biết vun vén tổ ấm. Không phô trương, không màu mè, cô chọn cách âm thầm học hỏi, chăm chút từng việc nhỏ để xây dựng gia đình riêng.

Có lẽ chính sự tinh tế ấy mới là "gia vị" quan trọng nhất giúp tổ ấm của Văn Hậu - Hải My luôn ngập tràn không khí ấm áp mỗi dịp Tết đến xuân về.