Sự cố chấn động tại Thế vận hội mùa đông: "Nữ hoàng trượt tuyến" phẫu thuật lần 3 sau cú ngã kinh hoàng

Từ bệnh viện Ca' Foncello ở Treviso, VĐV trượt tuyết Vonn đã chia sẻ những hình ảnh mới nhất về quá trình hồi phục của mình. Với nụ cười rạng rỡ đặc trưng bất chấp chân trái đang được cố định bằng khung kim loại phức tạp, cô gửi đi thông điệp về sự kiên cường: "Thành công hôm nay có ý nghĩa hoàn toàn khác so với vài ngày trước. Tôi đang tiến triển và dù chậm, tôi biết mình sẽ ổn".

Ca phẫu thuật mới nhất tập trung vào việc xử lý vết gãy xương chày nghiêm trọng. Đây là hậu quả trực tiếp từ cú ngã ở tốc độ cao trên dãy Alps. Đây là thử thách y tế thứ ba mà cô phải đối mặt chỉ trong chưa đầy một tuần kể từ khi vụ tai nạn xảy ra vào Chủ nhật vừa qua.

Nữ VĐV Vonn sau 3 ca phẫu thuật chấn thương (Ảnh: IGNV)

Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng, Vonn tiết lộ rằng bi kịch xảy ra chỉ khoảng 13-14 giây sau khi cô xuất phát. Một sai sót cực nhỏ về kỹ thuật đi chệch đường đua chỉ khoảng 13cm (5 inches) đã khiến tay phải của cô móc vào cổng môn, dẫn đến việc mất kiểm soát hoàn toàn và văng khỏi đường đua.

Đáng chú ý, Vonn khẳng định chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL) mà cô gặp phải ngay trước thềm Thế vận hội không phải là nguyên nhân gây ra tai nạn. Cô cho rằng đó đơn thuần là một rủi ro nghề nghiệp trong môn thể thao tốc độ đầy mạo hiểm này.

Vonn bị chấn thương trong lúc thi đấu ở thế vận hội (Ảnh: Reuters)

Dù ca phẫu thuật thành công, câu hỏi về việc liệu Lindsey Vonn có thể tiếp tục thi đấu hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Cha của cô, ông Alan Kildow, bày tỏ sự lo ngại rằng ở tuổi 41, đây có thể là chương cuối trong sự nghiệp lẫy lừng của con gái mình. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế lạc quan rằng với chế độ vật lý trị liệu nghiêm ngặt, cô có thể trở lại trên đôi ván trượt trong vòng 8 đến 11 tháng tới, dù khả năng thi đấu đỉnh cao vẫn là một dấu hỏi lớn.