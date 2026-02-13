VĐV "độc thân quyến rũ nhất" tuyên bố đến Olympic tìm người yêu, bị 'dội bom' 600 tin nhắn, chốt 2 kèo hẹn hò Valentine

Sophia Kirkby, VĐV môn luge, tự tin tuyên bố trên Instagram mình là "bà hoàng độc thân quyến rũ nhất" của Olympic năm nay. Trước khi lên đường tới Ý, cô đăng một đoạn reel hài hước kèm dòng chữ: "Bà hoàng độc thân hấp dẫn nhất của làng vận động viên sẽ đến vào ngày mai".

Không ngờ tuyên bố này lại gây bão mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, Sophia tăng thêm khoảng 4.000 người theo dõi và hộp tin nhắn cá nhân thì "nổ tung".

Nữ VĐV tiết lộ cô đã nhận tới 600 tin nhắn từ những người muốn làm quen và hẹn hò. "Tôi có rất nhiều ứng cử viên cho một buổi hẹn và đã sẵn sàng bắt đầu trả lời để xem chúng ta có thể sắp xếp được gì", cô chia sẻ đầy hào hứng.

Với ngày Valentine cận kề, Sophia đã chốt được… hai buổi hẹn trong cùng một ngày 14/2. Cô cho biết môi trường Olympic khiến chuyện hẹn hò trở nên khá đặc biệt: "Lịch trình điên rồ, giờ đi ngủ sớm, di chuyển liên tục… nhưng chúng tôi vẫn cố gắng giữ chút lãng mạn".

Theo cô, việc các VĐV có "mở lòng" hay không còn phụ thuộc vào lịch thi đấu: "Sau khi thi xong, mọi người thường thoải mái hơn, nhưng tất cả còn tùy vào việc họ đang ở giai đoạn nào của giải".

Không chỉ hẹn hò cho vui, Sophia còn dự định ghi lại hành trình tìm kiếm tình yêu ngay giữa làng Olympic để chia sẻ với người theo dõi. Cô hứa sẽ bật mí cuộc sống hậu trường của một VĐV Olympic khi vừa thi đấu đỉnh cao, vừa thử… tìm một nửa phù hợp.

Về chuyên môn, Sophia Kirkby thi đấu nội dung luge đôi nữ cho Đđi Mỹ cùng đồng đội Chevonne Forgan. Cả hai đã làm nên lịch sử khi trở thành cặp đôi Mỹ đầu tiên giành quyền tham dự nội dung luge đôi nữ tại Olympic Mùa đông 2026 - hạng mục mới được bổ sung vào chương trình thi đấu năm nay.

Giữa không khí băng giá của Thế vận hội, có vẻ như "nhiệt độ" trong Làng Vận động viên lại đang tăng lên từng ngày nhờ câu chuyện hẹn hò đầy thú vị của "bà hoàng độc thân" Sophia Kirkby.

Ảnh: IGNV