Không còn giấu giếm: Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo khoe ảnh Lý Đức U23 Việt Nam trong ốp điện thoại, hẹn hò cực ngọt

Sau khi rộ tin hẹn hò cùng cầu thủ U23 Việt Nam Phạm Lý Đức, hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo tiếp tục khiến dân mạng "soi" ra một chi tiết đáng chú ý: ảnh của chàng cầu thủ xuất hiện ngay trong ốp lưng điện thoại của cô nàng.

Trong đoạn video mới đây, Phí Thanh Thảo vô tư cầm điện thoại quay cận mặt. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện phía sau lớp ốp trong suốt là một tấm ảnh chụp Phạm Lý Đức đang thực hiện màn ăn mừng khi ghi bàn ở SEA Games 33. Dù không nói gì trực tiếp, chi tiết nhỏ này được xem như "tín hiệu tình cảm" rõ ràng nhất sau khi cặp đôi hot nhất làng thể thao hiện tại lộ ảnh tay trong tay hẹn hò cực ngọt.

Phí Thanh Thảo để ảnh Lý Đức trong ốp điện thoại (Ảnh: Showbiz nhật báo)

Trước đó, Phí Thanh Thảo đăng tải bức ảnh thân mật bên Lý Đức trong một buổi hẹn hò riêng tư nhưng nhanh chóng xoá đi. Cả hai ngồi sát cạnh, nắm tay đầy tình tứ, ánh mắt trao nhau khiến cộng đồng mạng vỡ oà. Thế là đã sáng tỏ, chuyện hẹn hò không chỉ là tin đồn vui trên MXH.

Việc Phí Thanh Thảo để ảnh Lý Đức trong ốp điện thoại - một vật dụng cá nhân mang theo bên mình mỗi ngày - càng khẳng định thêm cho chuyện tình cảm không chỉ dừng ở mức "bạn bè" của hotgirl bắn súng và hotboy U23 Việt Nam.

Hiện tại, cả hai vẫn chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Tuy nhiên, với loạt "hint" ngày càng rõ ràng, dân mạng tin rằng ngày công khai chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Team qua đường" tóm dính Lý Đức và Phí Thanh Thảo hẹn hò