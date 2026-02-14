Còn ai đảm đang hơn Doãn Hải My, Văn Hậu tự hào khoe vợ cặm cụi bày mâm ngũ quả Tết trong căn biệt thự

Mới đây, trên trang cá nhân, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn video ghi lại cảnh bà xã Doãn Hải My đang tất bật chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền. Trong video, nàng WAG xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, tóc búi cao và trang phục thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tú.

Thay vì đặt mua sẵn, Doãn Hải My tự tay lựa chọn và sắp xếp mâm ngũ quả theo đúng phong tục truyền thống. Với sự tỉ mỉ, cô khéo léo bài trí nải chuối xanh làm trụ, điểm xuyết thêm bưởi vàng, thanh long đỏ và những quả quất nhỏ, tượng trưng cho mong cầu một năm mới sung túc, bình an. Hành động "khoe vợ" đầy tự hào của Văn Hậu với biểu tượng trái tim đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước sự đảm đang của "mẹ bỉm sữa" Gen Z.

Văn Hậu khoe vợ lên mạng (Video: FBNV)

Hải My tự tay chuẩn bị Tết (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Doãn Hải My cũng từng gây bão mạng xã hội khi hé lộ không gian Tết bên trong căn biệt thự sang trọng của hai vợ chồng. Gu thẩm mỹ tinh tế của người đẹp được thể hiện qua cách cô chọn lựa và cắm hoa trang trí.

Toàn bộ không gian sống được lấp đầy bởi sắc trắng tinh khôi của hoa tuyết mai, sắc hồng thắm của hoa đào và sự rực rỡ của hoa lay ơn. Sự kết hợp giữa nét hiện đại của căn hộ và vẻ truyền thống của các loại hoa Tết tạo nên một không gian ấm cúng.

Biệt thự mới nhà Văn Hậu ngập tràn hoa dịp tết (Ảnh: IGNV)

Không dừng lại ở việc cắm hoa hay bày biện, Doãn Hải My còn cho thấy sự am hiểu về nghi lễ truyền thống qua mâm cỗ cúng ông Công ông Táo đầy đủ, trang trọng. Khi nhận được những lời khen ngợi về sự khéo léo, nàng hậu đã có màn trả lời cực kỳ tinh tế: "Chị không học đâu xa, học từ hai mẹ thôi".

Sự khiêm tốn và lòng hiếu thảo khi nhắc đến cả mẹ đẻ và mẹ chồng (mẹ Mai và mẹ Nụ) giúp cô nhận về "mưa lời khen". Có thể thấy, từ một "tiểu thư Hà thành", Doãn Hải My đã nhanh chóng thích nghi và trở thành một người vợ, người mẹ đảm đang, là hậu phương vững chắc cho Đoàn Văn Hậu.