Phép màu Olympic: 2 VĐV đi lạc giữa núi tuyết trong đêm, được drone phát hiện và cứu sống

Một tình huống thót tim đã xảy ra tại Thế vận hội mùa đông. Hai vận động viên trượt tuyết người Mỹ bị lạc đường trong đêm trên một ngọn núi ở miền bắc nước Ý và phải nhờ đến lực lượng cứu hộ can thiệp khẩn cấp.

Sự việc diễn ra tại Livigno - một trong những địa điểm thi đấu của kỳ Olympic mùa đông năm nay. Khi đang trượt tuyết, hai VĐV trẻ bất ngờ mất phương hướng khi màn đêm buông xuống, giữa khung cảnh núi cao phủ đầy tuyết và tầm nhìn hạn chế.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Ý Vigili del Fuoco, cả hai đã rơi vào tình trạng nguy hiểm do không thể xác định được đường quay về. Rất may, họ mang theo thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp, cho phép gửi tọa độ chính xác cùng thông báo cầu cứu đến lực lượng chức năng.

Hai vận động viên người Mỹ đã được giải cứu nhờ drone gắn camera hồng ngoại (Ảnh: vigili del fueco qua storyful)

Ngay sau đó, một chiến dịch tìm kiếm quy mô được triển khai với sự tham gia của Vigili del Fuoco và Đội Cứu hộ Núi Alps. Trong điều kiện trời tối và địa hình hiểm trở, các đội cứu hộ đã sử dụng drone trang bị camera hồng ngoại để quét khu vực, phát hiện vị trí hai vận động viên giữa nền tuyết lạnh giá.

Không chỉ giúp định vị mục tiêu, những chiếc drone còn đóng vai trò chiếu sáng, hỗ trợ lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa hai người xuống núi an toàn. Theo thông báo chính thức, cả hai đều trong tình trạng sức khỏe tốt sau khi được giải cứu.

Truyền thông Ý cho biết hai vận động viên đã đến Livigno để theo dõi và tham gia các hoạt động liên quan đến Thế vận hội. Nhờ phản ứng nhanh chóng và chuyên nghiệp của lực lượng cứu hộ, họ hiện đã có thể tiếp tục ở lại để thưởng thức các sự kiện thể thao.

Livigno - thị trấn miền núi nằm gần biên giới Thụy Sĩ, thường được mệnh danh là "Tây Tạng nhỏ" của nước Ý - là một trong những địa điểm tổ chức các nội dung trượt ván tuyết và trượt tuyết tự do của Olympic Milan-Cortina năm nay. Với dân số thường trú chưa đến 7.000 người, nơi đây đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi hàng nghìn người hâm mộ đổ về cổ vũ cho các vận động viên.