Drama Olympic: Thót tim khoảnh khắc nữ thần 17 tuổi nằm bất động sau cú ngã cực mạnh, cú twist sau đó mới "đủ wow"

Một thiếu nữ 17 tuổi bỗng nhiên nằm bất động giữa nền tuyết trắng sau cú ngã cực mạnh ở nội dung halfpipe (nội dung thi đấu mạo hiểm diễn ra trên đường trượt hình bán nguyệt (chữ U) với hai bên vách đứng) nữ tại Olympic Mùa đông Milan-Cortina 2026. Nhưng chỉ ít phút sau, chính cô gái ấy đã viết nên một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất lịch sử Thế vận hội.

Vận động viên trượt tuyết Choi Gaon đã vượt qua cú ngã kinh hoàng để giành huy chương vàng ở nội dung halfpipe nữ (Ảnh: AFP)

Ở lượt trượt đầu tiên, Choi Gaon - niềm hy vọng vàng của trượt ván tuyết Hàn Quốc - gặp sự cố nghiêm trọng khi tăng tốc ra khỏi halfpipe. Cô vấp mép ống và rơi mạnh xuống đáy, va chạm trực tiếp vào đầu gối phải, lưng dưới rồi đập cả đầu xuống tuyết. Trong vài giây nghẹt thở, cô nằm yên không cử động, khiến đội ngũ y tế lập tức lao vào sân.

Mọi người vô cùng lo lắng cho Choi sau khi cô gặp tai nạn và nằm bất động một lúc (Nguồn: Getty)

Nhiều khán giả đã nghĩ đến kịch bản xấu nhất. Tuy nhiên, sau khi được kiểm tra, Choi tự đứng dậy và rời khu vực thi đấu, dù gương mặt vẫn còn in rõ sự đau đớn. Không ai có thể ngờ rằng đó chỉ là khởi đầu cho một cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Bỏ lại sau lưng cú ngã kinh hoàng, Choi trở lại với tinh thần thép. Ở lượt trượt thứ ba - cũng là lượt cuối cùng - cô tung ra bài thi hoàn hảo với kỹ thuật cao, độ cao ấn tượng và phần tiếp đất gọn gàng. Số điểm 90,25 xuất hiện trên bảng điện tử đã đưa cô vươn lên dẫn đầu.

Choi thừa nhận cô đã bật khóc khi gặp tai nạn trước khi hồi phục và chiến thắng một cách kỳ diệu (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, đương kim hai lần vô địch Olympic Chloe Kim - ứng cử viên số một và cũng là người truyền cảm hứng cho Choi - lại ngã ở lượt thi quyết định. Điểm 88 ở lượt đầu tiên của Kim không đủ để bảo toàn vị trí số một, khép lại giấc mơ giành hat-trick HCV.

Chiến thắng này không chỉ mang về tấm HCV Olympic cho Choi Gaon, mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử: cô trở thành vận động viên Hàn Quốc đầu tiên vô địch Olympic ở các môn thể thao trên tuyết, đồng thời là nữ VĐV không phải người Mỹ đầu tiên đăng quang halfpipe kể từ Torah Bright năm 2010.

Từ khoảnh khắc nằm bất động giữa sân đấu đến khi đứng trên bục cao nhất, Choi Gaon đã cho thế giới thấy bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Đó không chỉ là chiến thắng về điểm số, mà còn là chiến thắng của ý chí - điều khiến cả khán giả lẫn giới chuyên môn phải kinh ngạc và thán phục.



