Màn "flex" đỉnh cao của Louis Phạm: Vừa khéo khoe hoa bạn trai Việt kiều tặng, vừa khẳng định đẳng cấp bằng loạt huy chương

Mới đây, trên trang cá nhân, Louis Phạm đã đăng tải hình ảnh rạng rỡ bên cạnh món quà đặc biệt từ bạn trai Việt kiều. Trong khung hình, cô nàng xuất hiện với diện mạo tươi tắn, diện chiếc váy hoa nhẹ nhàng nhưng điểm nhấn chiếm trọn "spotlight" lại chính là bó hoa hồng đỏ rực, được thiết kế vô cùng kỳ công và có kích thước "khủng".

Louis Phạm khoe quà từ bạn trai (Ảnh: FBNV)

Dù bó hoa khổng lồ là tâm điểm của sự lãng mạn, nhưng điều khiến cư dân mạng thực sự phải "dán mắt" vào bức hình lại chính là bối cảnh phía sau. Louis Phạm đã khéo léo lựa chọn góc chụp ngay trước tủ kính trưng bày những cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp thể thao của mình.

Việc lồng ghép khéo léo dàn huy chương vào bức ảnh đời thường được cộng đồng mạng đánh giá là màn "flex" đầy tinh tế và đáng tự hào. Sau những ồn ào về việc giải nghệ, Phạm Như Phương đang dần lấy lại hình ảnh một cô gái năng động, hiện đại và tràn đầy năng lượng tích cực.

Cô nàng đang hạnh phúc bên bạn trai Việt kiều (Ảnh: FBNV)

Sau 7 tháng chia tay và chính thức tái hợp vào tháng 7/2025. Sau khi "gương vỡ lại lành" cặp đôi thoải mái xuất hiện cùng nhau và hành động thân mật của cặp đôi yêu nhau. Sau một thời gian khá im ắng hậu tin đồn chia tay, Louis Phạm hiện đang trở lại mạnh mẽ cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp. Không chỉ gây bão mạng với loạt ảnh "yêu lại từ đầu" cùng bạn trai cũ, cô nàng còn liên tục xuất hiện trên TikTok với những video biến hình, khoe outfit "cháy máy".