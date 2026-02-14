Cú ngã kinh hoàng khiến tất cả phải nín thở tại Olympic 2026: Huyền thoại trượt tuyết Trung Quốc nhập viện khẩn cấp

Thế vận hội Mùa đông Milan-Cortina 2026 vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc nghẹt thở nhất khi nữ vận động viên kỳ cựu người Trung Quốc, Liu Jiayu, gặp tai nạn nghiêm trọng trong phần thi vòng loại nội dung trượt tuyết ống bán nguyệt.

Trong lượt chạy thứ hai vào ngày 11/2, khi đang nỗ lực bứt phá để giành vé vào chung kết, Liu Jiayu đã gặp sự cố mất kiểm soát sau một cú nhảy cao. Cô bị vấp cạnh ván trượt khi tiếp đất, khiến cơ thể đập mạnh xuống lòng ống cứng và bị gập ngược hoàn toàn ra sau, một tình huống va chạm cực kỳ nguy hiểm thường được gọi là "cú ngã bọ cạp".

Nữ VĐV Trung Quốc gặp tai nạn (Ảnh: Reuters)

Ngay lập tức, đội ngũ y tế đã có mặt tại hiện trường. Trận đấu buộc phải tạm dừng hơn 10 phút để sơ cứu trước khi cô được đưa ra khỏi sân bằng cáng và chuyển thẳng đến bệnh viện bằng trực thăng.

Dù hình ảnh tại hiện trường gây ám ảnh cho người xem, các thông tin y tế mới nhất từ đoàn thể thao Trung Quốc đã đem lại sự nhẹ nhõm. Theo kết quả chụp CT và MRI, Liu Jiayu không bị tổn thương cột sống hay tủy sống . Tuy nhiên, cô bị chấn thương vùng mặt và chấn động não nhẹ, cần được theo dõi sát sao trong những ngày tới.

Liu Jiayu, 33 tuổi, là gương mặt mang tính biểu tượng của thể thao mùa đông Trung Quốc. Đây là kỳ Olympic thứ 5 liên tiếp mà cô tham dự. Cô chính là người mang về tấm huy chương bạc quý giá tại PyeongChang 2018, đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc có huy chương tại một nội dung trượt tuyết ván đơn (snowboard) ở đấu trường Olympic.

Do không thể hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn và gặp chấn thương, Liu Jiayu dừng chân ở vị trí thứ 14 vòng loại, lỡ hẹn với vòng chung kết.