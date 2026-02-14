Không phải Harper, đây là 2 người còn lại nhà Beckham chưa bị Brooklyn chặn đứng, thắp lên hi vọng hàn gắn gia đình

Gia đình Beckham tiếp tục chìm trong sóng gió khi người con cả Brooklyn Beckham đã dứt khoát cắt đứt quan hệ với phần lớn gia đình và tuyên bố không có ý định hòa giải trong bài "bóc phốt" dài gây chấn động.

Dù những "nhánh ô liu" đã được đưa ra từ nhiều phía, Brooklyn dường như vẫn giữ lập trường cứng rắn. Tuy nhiên, hi vọng hàn gắn gia đình lại thắp lên khi truyền thông nhận ra mối quan hệ tốt đẹp của Brooklyn với hai chị em gái của David Beckham - Joanne và Lynne.

Cuối năm 2025, Brooklyn đã chặn cha mẹ là David và Victoria Beckham, cùng hai em trai Romeo Beckham và Cruz Beckham trên Instagram. Tuy nhiên, hai người chị em của David - Joanne và Lynne lại không nằm trong "đợt thanh lọc" này.

Joanne - em gái của David Beckham

Một nguồn tin tiết lộ Brooklyn vẫn giữ mối quan hệ gần gũi với hai người cô bác, đặc biệt là Joanne - người từ lâu được xem là chỗ dựa tinh thần cho các con trai nhà Beckham và cả cô út Harper Beckham. Vợ anh, Nicola Peltz, cũng vẫn theo dõi và giữ tương tác với hai người phụ nữ này trên mạng xã hội.

"Brooklyn vẫn cảm thấy gắn bó với họ. Joanne luôn là điểm tựa lớn cho các cháu. Có hy vọng cô ấy sẽ là cầu nối giúp gia đình ngồi lại với nhau. Điều cuối cùng mọi người mong muốn là Brooklyn không tiếp tục tách khỏi gia đình", nguồn tin chia sẻ.

Việc Nicola vẫn giữ hai cô chồng trên Instagram được cho là "nói lên rất nhiều điều", nhất là sau khi cô được cho là đã xóa gần như toàn bộ dấu vết liên quan đến gia đình Beckham khỏi tài khoản cá nhân hồi tháng trước.

Năm 2023, Nicola từng đăng lời chúc sinh nhật ngọt ngào dành cho Joanne, bày tỏ rằng cô "yêu và nhớ" cô chồng rất nhiều, kèm theo hình ảnh chụp trong ngày cưới.

Brooklyn và vợ Nicola, cùng với Sandra và Joanne - những người có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hàn gắn rạn nứt gia đình (Nguồn ảnh: Eroteme)

Những động thái trái ngược

Căng thẳng gia đình một lần nữa bùng lên khi Brooklyn đăng ảnh vợ và gọi Nicola là "mọi thứ" của mình - động thái tái khẳng định lập trường đứng về phía bạn đời.

Bài đăng xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Cruz có hành động được xem là cử chỉ hòa giải. Trên Instagram, Cruz chia sẻ loạt ảnh hoài niệm về anh trai, lồng ghép ca khúc The River of Dreams của Billy Joel với ca từ nói về "điều thiêng liêng đã mất".

Loạt ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc tuổi thơ của ba anh em cùng Harper trong bộ đồ nuôi ong, như một thông điệp tìm lại ký ức gia đình.

Thế nhưng Brooklyn không đáp lại bằng những hồi tưởng tương tự. Anh đăng tải hình ảnh mới về cuộc sống hiện tại tại Los Angeles cùng Nicola, sử dụng ca khúc You're the First, the Last, My Everything của Barry White - một lựa chọn được xem như lời khẳng định tình yêu tuyệt đối dành cho vợ.