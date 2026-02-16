Văn Thanh cực tình bên bạn gái "trâm anh thế phiệt", Duy Mạnh - Văn Đức liền giục cưới, thèm cỗ lắm rồi!

Ngày lễ tình nhân 14/2, hậu vệ ĐT Việt Nam Vũ Văn Thanh gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh cực tình cảm bên bạn gái có xuất thâm "trâm anh thế phiệt" Trần Bích Hạnh. Cặp đôi đứng trước gương trong không gian sang trọng, Văn Thanh diện nguyên cây đen cá tính, còn Bích Hạnh nổi bật với váy trắng ôm dáng quyến rũ có thiết kế khoe khéo vòng một quyến rũ, visual xinh đẹp cuốn hút.

Khoảnh khắc thân mật, ánh nhìn đầy tình tứ của cả hai khiến dân tình xuýt xoa. Cặp đôi Văn Thanh - Bích Hạnh đã hẹn hò được mấy năm, ngày càng tình cảm, đứng cạnh nhau nổi bần bật với visual trai tài gái đẹp, lại thường xuyên "flex" bằng những màn chuyển khoản tặng quà có giá cả trăm triệu gây sốt cõi mạng. Bởi vậy khi cặp đôi khoe ảnh đón Valentine bên nhau liền khiến cõi mạng xôn xao.

Điều khiến bài đăng càng thêm rộn ràng chính là màn vào cuộc của hội anh em thân thiết. Tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh và Phan Văn Đức lập tức để lại bình luận trêu chọc, giục cưới không ngừng: "Cưới thôi bạn", "Rồi cưới chưa để còn chuẩn bị",... Đáp lại, Bích Hạnh khẳng định: "bạn không phải lo" khiến netizen tin rằng ngày cặp đôi về chung một nhà không còn xa nữa.

Dân mạng cũng "đọc vị" tâm tư của hội cầu thủ: người thì đã yên bề gia thất, đã lên chức bố - giờ chỉ còn Văn Thanh là vẫn thong dong. Thế nên chuyện bị bạn bè "réo tên" chuyện cưới xin cũng là điều dễ hiểu.

Một số bình luận hài hước từ netizen: "Anh em sốt ruột hơn cả cô dâu tương lai", "Mấy ông này mót đi ăn cỗ lắm rồi", "Thanh ơi chốt đơn đi cho đủ đội hình vợ con"...

Hiện tại, Văn Thanh chưa lên tiếng về chuyện cưới hỏi, nhưng với tốc độ "giục cưới" từ hội anh em và cộng đồng mạng, có lẽ ngày anh chính thức phát thiệp cũng không còn xa.

Fan chỉ chờ một câu chốt hạ: Bao giờ cho anh em… đi ăn cỗ?