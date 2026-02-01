Cao Văn Bình: "Tôi chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ, Tết này vẫn thích bánh chưng và giúp mẹ bán hoa quả đắt hàng"

Ghé chợ Phủ Diễn (Nghệ An) ngày Tết, giữa ngổn ngang những sạp cam vàng, bưởi đỏ và dòng người hối hả sắm sửa, người ta thấy một chàng trai cao lớn, đôi bàn tay từng cản phá những cú sút sấm sét của các tiền đạo hàng đầu châu lục, giờ đây đang thoăn thoắt sắp từng quả táo, gói từng túi hàng cho khách. Đó là Cao Văn Bình – thủ thành vừa cùng U23 Việt Nam viết nên chương mới cho bóng đá nước nhà ở U23 châu Á 2026. Khép lại 2025 thăng hoa cùng bóng đá Việt Nam, Văn Bình trở về nhà gác lại đôi găng đấu, trở về làm "đưa con ngoan" của Diễn Châu với những tâm sự đầy chân thành.

Chia sẻ ngày cuối năm của Cao Văn Bình (Video: Như Hoàn)

"Tết năm nay lạ lắm..."

Chào Văn Bình, cảm giác của bạn thế nào khi được hưởng trọn vẹn không khí Tết tại quê nhà sau một năm bận rộn với các giải đấu lớn?

- Cảm giác của em khi được ăn Tết ở nhà năm nay rất khác so với mọi năm. Bởi vì năm vừa qua, em cùng đội tuyển U23 đã giành chức vô địch SEA Games, vô địch Đông Nam Á và đạt huy chương đồng tại giải U23 châu Á. Chính vì thế, em cảm thấy vui và hạnh phúc hơn hẳn khi được ở bên gia đình trong những ngày Tết.

Nói về điều làm em nhớ nhất, có lẽ chính là món bánh chưng. Với em, Tết mà thiếu bánh chưng thì không còn không khí Tết nữa, nên đây cũng là "món tủ" của em trong những ngày này.

Văn Bình tất bật bán hoa quả ngày cuối năm (Ảnh: Như Hoàn)

Dù là một ngôi sao trẻ được nhiều người biết đến, nhưng hình ảnh Bình ra chợ phụ mẹ bán hàng khiến nhiều người rất xúc động. Bạn có ngại khi bị mọi người nhận ra không?

Dù khi thi đấu trên sân, em luôn phải duy trì trạng thái tập luyện cường độ cao mỗi ngày, nhưng khi trở về nhà, em luôn gác lại việc đá bóng để phụ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa và bán hoa quả ngoài chợ.

Về sự nổi tiếng, em thấy bản thân mình vẫn bình thường như bao người khác. Năm nào cũng vậy, em vẫn ra chợ phụ giúp bố mẹ. Khi mình ra bán hàng, mọi người nhận ra và đến ủng hộ nhiều hơn. Với em, việc được phụ giúp mẹ bán hàng là một niềm vinh dự chứ không có gì phải ngại ngần cả.

Tết của Cao Văn Bình diễn ra như thế nào?

Vào những ngày Tết, em cũng giống như mọi người đều rất thích không khí này, nhất là đêm Giao thừa và ngày mùng 1. Vào đêm Giao thừa, em sẽ cùng gia đình đi ngắm pháo hoa. Sáng mùng 1, em cùng bố mẹ ăn sáng, sau đó đi chúc Tết và lên nhà họ hàng để thắp hương tổ tiên.

Văn Bình thích phụ bố mẹ bán hàng, thích ăn bánh chưng ngày Tết (Ảnh: Như Hoàn)

Có một Cao Văn Bình ngoài đời rất khác sân cỏ

Sau những vinh quang lẫn áp lực trên sân cỏ, đâu là nơi Bình tìm thấy sự cân bằng?

Khi được mọi người vinh danh hay nhận những lời khen chê, em luôn biết chọn lọc để lắng nghe. Cái nào tốt thì mình tiếp thu, cái nào không tốt thì mình có thể bỏ qua để tập trung vào những điều thực sự cần thiết.

Mục tiêu lớn nhất của em là luôn giữ được sức khỏe tốt. Sau mỗi trận đấu, dù thắng hay thua, em đều gọi điện về cho bố mẹ. Chính sự quan tâm, ủng hộ từ gia đình giúp em có thêm động lực để tập trung suy nghĩ và rút kinh nghiệm cho những trận đấu đã qua. Gia đình chính là điểm tựa lớn nhất cho thành công của em ngày hôm nay.

Bình có nghĩ đến chuyện "bao giờ lấy vợ" chưa?

(Cười) Về chuyện lập gia đình, vì còn trẻ nên em chưa nhắc tới; mỗi khi ai hỏi đến chuyện lấy vợ là em chỉ biết cười thôi. Hiện tại, em muốn tập trung tối đa cho sự nghiệp bóng đá. Năm vừa qua, em và toàn đội đã đạt được thành tích khá tốt, nên em luôn tự nhủ phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa.

Văn Bình muốn tập trung tối đa cho sự nghiệp vì còn rất trẻ (Ảnh: FBNV)

Ngoài bóng đá, người ta thấy một Cao Văn Bình rất khác ở ngoài đời...?

Dù mọi người thấy em trong phong cách của một thủ môn trên sân cỏ, nhưng ngoài đời em vẫn giữ lối sống giản dị. Em thích mặc đồ rộng rãi, thoải mái nhất có thể. Ngoài bóng đá, em còn biết chơi các môn thể thao khác như bóng chuyền hay pickleball mỗi khi rảnh rỗi.

Năm 2025 và đầu năm 2026 đã ghi dấu một Cao Văn Bình bản lĩnh: từ danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất" tại CFA Team China đến những pha bay người xuất thần giúp U23 Việt Nam lần đầu sau nhiều năm đánh bại Hàn Quốc để giành hạng Ba châu Á. Nhưng có lẽ, hình ảnh đẹp nhất của anh không nằm ở những tấm huy chương lấp lánh, mà nằm ở nụ cười tươi rói bên sạp hoa quả của mẹ ngày cuối năm.

Tết của Bình đơn giản là vậy, là được cởi bỏ đôi găng đấu, mặc bộ đồ rộng thoải mái, nghe bài hát "Người gieo mầm xanh" và cùng gia đình đi ngắm pháo hoa đêm Giao thừa. Bởi với chàng thủ môn sinh năm 2005 này, vinh quang lớn nhất không phải là sự nổi tiếng, mà là sự bình yên trong vòng tay cha mẹ giữa phong vị Tết quê hương đậm đà.