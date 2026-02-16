Ở biệt thự chục tỷ nhưng quà Valentine Văn Hậu tặng Doãn Hải My lại đơn giản vô cùng, nhà nào cũng có dịp Tết

Giữa không khí Valentine ngập tràn hoa hồng và quà hiệu xa xỉ, nàng WAG xinh đẹp Doãn Hải My lại khiến dân mạng chú ý chỉ với một món quà giản dị từ ông xã Đoàn Văn Hậu.

Không phải túi xách tiền tỷ hay trang sức lấp lánh, món quà Valentine năm nay của Hải My là… một chiếc bánh chưng rán hình trái tim do chính tay Văn Hậu vào bếp thực hiện. Chiếc bánh vàng ươm, hơi xém nhẹ ở giữa nhưng đầy ắp sự vụng về đáng yêu, đủ khiến netizen phải thốt lên: "Đúng là chồng nhà người ta!".

Dù đang sống trong căn biệt thự sang trọng trị giá hàng chục tỷ đồng, cặp đôi vẫn giữ những khoảnh khắc đời thường cực kỳ giản dị. Trong hình ảnh được chia sẻ mới đây, Văn Hậu xoa đầu vợ đầy yêu thương, tự tay làm nước ép cho vợ, lấy đá cho vợ ngâm mặt, chăm sóc từng chút một, còn Hải My nhắm mắt cười hạnh phúc. Bên cạnh đó là chiếc bánh chưng rán hình trái tim "có một không hai" kèm dòng chú thích hài hước: "Quà Valentine của chồng tôi. Hẳn là bánh chưng hình trái tim" - nghe thôi cũng đủ thấy không khí Tết đang ngập tràn căn biệt thự của cặp đôi.

Điều khiến dân mạng thích thú không chỉ là món quà, mà còn là cách Văn Hậu chọn thể hiện tình cảm. Giữa vô vàn lựa chọn cầu kỳ, anh vẫn chọn vào bếp, tự tay làm điều gì đó cho vợ. Có thể không hoàn hảo về hình thức, nhưng lại trọn vẹn về cảm xúc.

Valentine với nhiều người là dịp để phô diễn sự lãng mạn xa hoa, nhưng với Văn Hậu - Hải My, đó đơn giản là một buổi tối ấm áp bên nhau, một chiếc bánh tự làm và một nụ hôn đầy yêu thương.

Hóa ra, sống trong biệt thự mấy chục tỷ hay căn nhà nhỏ bình thường cũng chẳng quan trọng bằng việc có người sẵn sàng vì bạn mà lăn vào bếp, tạo nên "bánh chưng hình trái tim" giữa mùa Valentine.