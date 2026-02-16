"Kiếp nạn" ngày 29 Tết của Doãn Hải My: Hỏng bộ nail mới làm, còn bị chê không xây nhà mới cho bố mẹ chồng?

Ngày 29 Tết, khi ai cũng tất bật dọn dẹp, nấu nướng và tranh thủ "sống ảo" những khoảnh khắc cuối năm, thì "tiểu thư" Doãn Hải My lại có một ngày đúng nghĩa… "kiếp nạn liên hoàn". Từ màn chụp ảnh bên bếp củi cay xè mắt đến sự cố hỏng bộ nail xinh xắn, và đỉnh điểm là bị netizen bàn tán chuyện "không xây nhà mới cho bố mẹ chồng", nàng WAG khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười.

Khói bếp ngày Tết: Sống ảo mà nước mắt giàn giụa

Trên trang cá nhân, Doãn Hải My gây chú ý khi đăng tải hình ảnh về quê ăn Tết cùng gia đình chồng - hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Doãn Hải My diện đồ xinh xắn, ngồi bên bếp củi canh nồi bánh chưng. Khung cảnh đúng chuẩn Tết truyền thống: bếp lửa đỏ rực, nồi bánh nghi ngút khói, không khí ấm cúng sum vầy.

Nhưng đời không như là mơ. Khi nàng WAG định chụp ảnh sống ảo, khói bếp bay thẳng vào mặt khiến tiểu thư liên tục nheo mắt, chớp lia lịa vì cay, ôm mặt dụi mắt. Khoảnh khắc "sống ảo" hóa thành màn "chống chọi với khói" đầy chân thực. Dân mạng xem xong chỉ biết cười: làm dâu ngày Tết đâu có dễ!

Bộ nail xinh đón Tết… đi ton

Không chỉ có khói bếp "tấn công", Doãn Hải My còn than thở nhẹ nhàng chuyện bộ nail Tết vừa làm xong đã nhanh chóng bị ảnh hưởng. Với hội con gái, nail Tết gần như là "vật bất ly thân" cho loạt ảnh đầu năm. Vậy mà đúng ngày 29 Tết, bộ móng xinh đã không còn nguyên vẹn, bật mất một móng chính giữa bàn tay trái.

Netizen vừa thương vừa trêu: "Đúng là kiếp nạn 29 Tết", "Tầm này đi làm nail lại là xếp hàng mệt điên luôn"...

Bị chê ở nhà biệt thự mà không xây nhà mới cho bố mẹ chồng ở quê?

Câu chuyện của Doãn Hải My chỉ thực sự gây tranh cãi khi một số cư dân mạng xem bàn luận về hình ảnh gia đình Văn Hậu về quê ăn Tết, rồi nhận xét rằng ngôi nhà trong clip trông không quá mới mẻ, còn giữ nhiều nét cũ, không "hoành tráng" như biệt thự của hai vợ chồng trên thành phố.

Từ đó, xuất hiện những bình luận chê trách rằng vợ chồng trẻ ở biệt thự sang trọng mấy chục tỷ mà "không xây nhà mới cho bố mẹ ở quê".

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Ngôi nhà mà Văn Hậu - Hải My về ăn tết là nếp nhà truyền thống mà gia đình vẫn gìn giữ, có bếp củi nấu bánh chưng, có không gian thờ tự tổ tiên, mang đậm không khí Tết xưa. Đây là lựa chọn giữ gìn nếp sống cũ chứ không phải vì điều kiện kinh tế.

Còn trên thực tế, gia đình Văn Hậu ở quê đã sinh sống trong căn nhà mặt đường 3 tầng khang trang từ lâu. Việc vẫn giữ lại ngôi nhà quê truyền thống đơn giản là để lưu giữ ký ức, phong tục và không khí Tết đúng nghĩa - điều mà nhiều gia đình Việt vẫn trân trọng.

Giữa loạt "kiếp nạn" từ khói bếp, hỏng nail đến những lời bàn tán vô căn cứ, Doãn Hải My vẫn xuất hiện với thần thái nhẹ nhàng, vui vẻ. Có lẽ với cô, 29 Tết không chỉ là ngày chụp ảnh đẹp mà còn là dịp hòa mình trọn vẹn vào không khí gia đình - dù có cay mắt một chút, hỏng nail một chút, nhưng đổi lại là những khoảnh khắc ấm áp khó quên.