Phí Minh Long: Từ sai lầm, mê games đến chín chắn nhờ gia đình

Chiếc màn hình máy tính đầy bụi

Trước khi lấy vợ cách đây 2 năm, thủ môn Phí Minh Long đã quyết định xây 1 căn nhà tại mảnh đất chừng 50 mét vuông, thuộc khu Lai Xá (Hoài Đức, Hà Nội). Qua trao đổi với kiến trúc sư, Minh Long quyết định xây hơn 10 phòng cho mái ấm của mình. Một trong số đó được anh ấp ủ trở thành phòng chơi điện tử hạng sang.

"Nhưng kể từ khi có con, căn phòng ấy trở thành kho chứa đồ hoặc phơi quần áo", Phí Minh Long chia sẻ.

Màn hình máy tính, bàn phím mà anh mua về phủ kín bụi. Thùng đựng linh kiện vương nhiều tơ nhện vì ít hoạt động trong thời gian dài.

"Trước kia, tôi chỉ biết đến bóng đá và trò chơi điện tử. Nhưng khi cưới vợ và có con, tôi nhận ra gia đình mới là điều quan trọng nhất. Cả hai đều đã thiệt thòi khi tôi xa nhà. Vì thế lúc trở về, tôi muốn dành thời gian đó cho gia đình. Tôi luôn tực nhắc bản thân cần làm điều gì đó để con và vợ có cuộc sống tốt hơn", Minh Long cho biết.

Có một Phí Minh Long rất khác từ khi lấy vợ

Căn phòng chuyên phục vụ chuyện giải trí trở thành kho đồ. Ngược lại, hơn 1/3 số phòng trong nhà của Minh Long dành không gian cho sự phát triển của con.

"Anh sẽ không tin nhưng khi lên bản vẽ thiết kế, tôi đã tính đến việc nhà phải có thật nhiều phòng cho trẻ con. Bởi tôi muốn gia đình mình đón 3 em bé trong tương lai. Hiện tại, tôi mới có 1 cháu. Các phòng đều để con có không gian hoạt động, tránh xem điện thoại khi còn quá nhỏ".

Minh Long mong có 3 em bé

Ngoài sự tính toán có trước, có sau, Minh Long cũng rất điềm đạm ở cách nói chuyện. Thay vì một Minh Long "có gì nói nấy, ruột để ngoài ra" và đặc biệt ham chơi, thủ thành này dành trọn vẹn thời gian rảnh cho con nhỏ, vợ và mẹ. Anh chia sẻ:

"Trước kia, tôi còn hiếu thắng, vô tư, ít suy nghĩ. Khi có gia đình, tôi nhận ra người bố chính là tấm gương cho con. Những cử chỉ, hành động của tôi đều sẽ ảnh hưởng đến con. Tôi quyết định mình phải suy nghĩ thấu đáo hơn, quyết định cẩn trọng hơn. Bởi mọi lời nói và hành động của tôi hiện tại sẽ là lời nói, hành động của con sau này. Tôi thực sự mong con mình chín chắn".

Ngày sinh đặc biệt và tâm lý của ông bố

Con đầu lòng của Minh Long có sinh nhật giống với anh, cụ thể là ngày 11/2.

"Tôi không thể nghĩ rằng con mình sinh ra trùng với sinh nhật của mình. Khi vợ báo tin sắp sinh con, tôi khá bất ngờ vì ban đầu dự sinh ở một thời điểm khác. Lúc ấy, tôi chỉ còn biết vội vàng chạy về nhà để đưa vợ đi đẻ. Khi nghe tiếng khóc của con và được bế cháu trong lòng, tôi rất vui và không thể nghĩ rằng con mình sinh ra trùng với sinh nhật của mình. Tôi quá hạnh phúc khi vợ, con đã chào đón ngày sinh của tôi bằng một cách đặc biệt như thế", Minh Long nói.

Anh kể lại khoảnh khắc được làm bố: "Trước khi con chào đời, tôi đã nghiên cứu việc sẽ đón em bé ra sao, mường tượng cảnh bế trẻ con thế nào. Nhưng khi con chào đời, tôi rất bỡ ngỡ. Tôi không hiểu làm sao mình có thể là ông bố đảm lúc bấy giờ. Lúc ôm em bé trên tay, tôi rất sợ. Tôi không nghĩ nó lại khó đến thế. Tôi chỉ lo con mình không thoải mái. Tâm trạng lúc ấy đan xen giữa vui và hồi hộp".

Em bé nhà Minh Long cũng đã tròn 1 tuổi. Ngày cả hai đón sinh nhật, CLB PVF-CAND (đội bóng chủ quản của Minh Long) cũng đã tổ chức bữa tiệc ấm áp cho hai bố con. Suốt 1 năm ấy, Minh Long nhận ra rằng sinh em bé đã khó, nuôi dưỡng và dạy con ngoan và khoẻ mạnh càng khó hơn. "Những lúc như vậy, tôi lại càng biết ơn vợ mình vì đã sinh và hỗ trợ tôi nuôi nấng con.

Tôi muốn gửi lời đến vợ và con tôi: "Vợ à, con à! Điều mà bố muốn nhắn gửi là: Dù vất vả thế nào, bố vẫn luôn là người cố gắng hết sức để giúp đỡ mẹ và con có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nhất", Minh Long chia sẻ.

Phí Minh Long đã trưởng thành, là người đàn ông của gia đình và làm bố

Phí Minh Long sinh năm 1995 từng là thủ môn của U22 Việt Nam và đang thi đấu cho CLB PVF-CAND

Ảnh: FBNV