Cận cảnh ban thờ Tết "đủ đầy, sang xịn" trong căn biệt thự của vợ chồng Thành Chung - Ngô Tố Uyên

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngô Tố Uyên – bà xã của trung vệ đội tuyển quốc gia Nguyễn Thành Chung đã khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi chia sẻ những hình ảnh về không gian thờ tự được chuẩn bị vô cùng chỉn chu, trang trọng trong ngày Tết.

Kèm theo những khung hình ấm áp, nàng WAG sinh năm 2000 gửi gắm dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Tất niên khi mọi bộn bề nhường chỗ cho hai chữ gia đình". Câu nói giản dị nhưng chứa đựng giá trị cốt lõi về sự sum vầy, cho thấy sau một năm thi đấu và làm việc vất vả, tổ ấm chính là nơi mà vợ chồng nam cầu thủ trân trọng nhất.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy gia đình Thành Chung rất chú trọng đến việc bài trí bàn thờ gia tiên trong dịp Tết Nguyên Đán. Không gian thờ tự được thiết kế với tông màu gỗ trầm ấm, kết hợp cùng ánh sáng vàng từ đèn trang trí tạo cảm giác uy nghiêm nhưng không kém phần gần gũi.

Sự xuất hiện của những nhành lan hồ điệp tím sang trọng, hoa dâm bụt và đặc biệt là những cành lay ơn xanh mướt, loài hoa đặc trưng của Tết miền Bắc tạo nên sức sống cho căn phòng.

Mâm ngũ quả đầy đặn được bày biện khéo léo với đủ loại trái cây tươi ngon, tượng trưng cho ước nguyện về một năm mới sung túc, an khang. Những món ăn truyền thống như bánh chưng, gà luộc, canh bóng... được chuẩn bị tươm tất, thể hiện sự khéo léo và đảm đang của "nóc nhà" Thành Chung.

Góc ban thờ được bày trí chu toàn của nhà Thành Chung

Mâm cỗ Tết được vợ Thành Chung chuẩn bị

Tố Uyên cực khéo léo

Nguyễn Thành Chung và Ngô Tố Uyên luôn được coi là một trong những cặp đôi đẹp và bền vững nhất trong làng bóng đá Việt Nam. Cả hai có hành trình yêu nhau gần 5 năm trước khi chính thức về chung một nhà vào tháng 4/2022 bằng một đám cưới hoành tráng tại Hà Nội. Hiện tại vợ chồng Thành Chung đã có một nhóc tỳ đáng yêu tên ở nhà là Leo. Trong khi Thành Chung là trụ cột không thể thay thế tại CLB Hà Nội và là cái tên uy tín trên hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam, thì Tố Uyên lại là hình mẫu người vợ lý tưởng. Cô không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, kinh doanh giỏi mà còn là hậu phương vững chắc, giúp chồng yên tâm thi đấu.

Ảnh: FBNV