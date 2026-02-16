Kỳ Hân nhìn lại 2025: "Ám ảnh cơn đau chấn thương tận xương tủy, nhưng đam mê pickleball thì khó bỏ"

Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân là cái tên chưa bao giờ hạ nhiệt dù đã tạm rời xa ánh đèn sân khấu nhiều năm. Trở lại lần này, cô mang đến một câu chuyện đa sắc màu: Từ cảm xúc hồi hộp khi tái xuất sàn catwalk, nỗi ám ảnh về chấn thương nặng trên sân Pickleball, cho đến khát vọng xây dựng một thương hiệu thời trang thể thao văn minh dành cho phụ nữ.

Đặc biệt, hình ảnh một "người nổi tiếng" tự tay đi chợ, nấu cơm phát cho người nghèo sẽ giúp chúng ta thấy được một góc nhìn thật khác, chân thực và ấm áp hơn về Kỳ Hân của hiện tại.

Sau một thời gian tập trung cho gia đình, cảm xúc của Kỳ Hân khi trở lại sàn catwalk là gì? Lần quay lại này có gì khác so với thời điểm chị còn hoạt động sôi nổi trước đây?

Kỳ Hân: Xin chào quý độc giả thân mến! Thật sự rất khó để diễn tả trọn vẹn cảm xúc của Hân khi trở lại sàn diễn. Cảm giác ấy không khác gì lần đầu tiên mình được đứng trên sân khấu vậy: vừa rất nhớ nhung, vừa vô cùng hồi hộp. Có lẽ vì đã quá lâu rồi, kể từ sau khi kết hôn, Hân mới tìm lại được cảm giác đứng dưới ánh đèn sân khấu như thế.

Mạc Hồng Quân phản ứng ra sao khi thấy vợ trở lại với thời trang và các hoạt động xã hội?

Kỳ Hân: Trước đây, anh Quân không đồng ý cho Hân quay trở lại sàn diễn thời trang. Anh muốn Hân ở nhà chăm sóc con cái và tập trung cho công việc kinh doanh. Hân đã phải cố gắng thuyết phục anh trong nhiều năm qua để anh cho phép mình trở lại với đam mê của bản thân.

Cơ mà thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã gần 10 năm, giờ đây tuổi của Hân cũng không còn trẻ nữa, hơn nữa lại là mẹ hai con nên để đi diễn chuyên nghiệp trở lại là điều thật sự khó khăn. Hiện tại, thi thoảng anh sẽ ủng hộ Hân tham gia một vài show diễn chất lượng để đỡ nhớ nghề, chứ anh vẫn chưa hoàn toàn ủng hộ việc Hân quay lại hẳn với nghề mẫu.

Kỳ Hân tự mình làm từ thiện

Năm 2025 đúng đánh dấu bước ngoặt khi Kỳ Hân catwalk trở lại

Pickleball đến với Kỳ Hân như một cơ duyên hay chị đã chủ động tìm kiếm một bộ môn thể thao mới? Điều gì khiến chị "nghiện" Pickleball đến mức dành nhiều thời gian cho nó như vậy?

Pickleball đến với Hân có lẽ là một cái duyên. Trước đây, Hân chưa từng tham gia bộ môn thể thao nào quá một tuần. Một ngày đẹp trời, vô tình khi đưa con đi học, anh Quân thấy một người thầy đang dạy Pickleball cho các chị em, thế là anh vội vàng đăng ký cho Hân và chị gái ruột.

Anh Quân đặt Hân vào "thế đã rồi", còn Hân thì vì tiếc tiền, sợ không đi học sẽ lãng phí nên mới cố gắng đi tập thử. Nào ngờ đâu, ngay từ buổi tập đầu tiên Hân đã thấy mê, thấy thích và cảm giác môn này cũng dễ tiếp cận. Thế là Hân tập liền mạch 10 buổi và gắn bó suốt 3-4 tháng cho đến khi gặp chấn thương. Trong thời gian ấy, ngày nào Hân cũng chơi từ 5 đến 7 tiếng. Sáng ngủ dậy đưa con đi học xong, từ 8h30 Hân tập luyện với thầy đến 10h30. Sau đó Hân nghỉ ngơi, ăn trưa rồi đầu giờ chiều lại tiếp tục đi đánh giao lưu (social) cho đến tối mịt mới về.

Cũng chính Pickleball khiến Kỳ Hân dính chấn thương nặng, chấn thương đó có phải là một cú sốc với chị không? Chị đã vượt qua giai đoạn ấy thế nào?

Môn này khiến Hân say mê đến mức chơi quá sức, khiến cơ thể chịu áp lực quá nặng và xương bị quá tải, dẫn đến tình trạng chấn thương nghiêm trọng. Chấn thương này thực sự là một cú sốc lớn. Cơn đau đó đến thời điểm hiện tại vẫn khiến Hân ám ảnh; Hân vẫn hay mơ thấy cảnh tượng đau tận xương tủy ấy.

Những lúc tập phục hồi chức năng, Hân rất sợ vì khi nhìn mình trong gương, dáng đi của mình lúc đó khiến ai nhìn vào cũng biết là chân có vấn đề. Hân sợ chân mình sẽ không thể hồi phục như bình thường, sợ mình sẽ phải đi những bước đi khập khiễng suốt đời. Lúc đó Hân khóc nhiều lắm. May mắn là có anh Quân luôn bên cạnh khuyên nhủ, an ủi; cả nhà đều yêu thương và mang lại cho Hân những niềm vui, tiếng cười. Gia đình chính là động lực lớn nhất giúp Hân vượt qua tất cả.

Kỳ Hân phải phẫu thuật vì chấn thương gãy đùi trên sân pickleball

Thời điểm chấn thương nặng vẫn ra sân Pickleball nên chị đã vướng phải nhiều ý kiến chỉ trích. Kỳ Hân nghĩ sao về điều đó?

Như Hân cũng đã từng chia sẻ, giải đấu đó do chính Hân đứng ra tổ chức và đã lên kế hoạch từ rất lâu. Mọi người cũng đã đăng ký tham gia từ trước đó rồi, nên Hân không thể không xuất hiện tại "đứa con đầu lòng" của mình. Hân nghĩ mình cần có trách nhiệm với các vận động viên – những người mình đã mời tham gia và luôn dành cho mình tình cảm trân quý. Vì vậy, Hân nhất định phải đến để mang lại một tinh thần tích cực nhất cho mọi người.

Còn về phía dư luận, Hân đọc và cảm thấy mọi người đang lo lắng cho mình nên Hân thấy mừng và biết ơn chứ chẳng trách móc gì cả. Không phải ai cũng có thể hiểu thấu cho mình, đôi khi chính bản thân mình còn chưa hiểu hết mình nữa là. Mạng xã hội là con dao hai lưỡi; người đã thương đã quý thì khác, còn người không thích thì kiểu gì mình cũng khó làm hài lòng họ.

Tại sao dù chấn thương đầy ám ảnh, Kỳ Hân vẫn chọn trở lại với Pickleball?

Hân lỡ đam mê rồi nên khó bỏ lắm (cười). Nói vui vậy thôi chứ chơi Pickleball thực sự rất tốt cho sức khỏe nếu mình chơi với cường độ vừa phải, không quá sức. Nếu chơi quá sức thì sẽ rất dễ dính chấn thương. Qua đây, Hân cũng muốn nhắn nhủ mọi người hãy thật kỹ tính ở bước khởi động nhé, việc đó vô cùng quan trọng đấy!

Kỳ Hân trở thành một "tín đồ" của pickleball

Từ một người chơi thể thao, cơ duyên nào đưa chị đến với việc kinh doanh thời trang Pickleball? Theo chị, thời trang trong thể thao quan trọng thế nào, đặc biệt là với phụ nữ hiện đại?

Khi bắt đầu với môn Pickleball, Hân rất thích diện đồ đẹp ra sân tập luyện cùng chị em bạn bè. Hân từng mua khá nhiều quần áo của các hãng lớn nhưng thật sự vẫn chưa hài lòng. Có những bộ màu sắc rất đẹp nhưng chất vải lại không thoải mái; có bộ mặc dễ chịu thì màu sắc hay kiểu dáng lại không như ý. Lại có những bộ nhìn bên ngoài xuất sắc nhưng lớp lót bảo hộ bên trong lại không đủ dài để che chắn những phần nhạy cảm.

Cứ mua hoài mà không ưng ý, sẵn có mối liên kết với nhà may, Hân đã thử tự ra các mẫu váy áo theo màu sắc và phom dáng mà mình hằng mong muốn. Rất may mắn là mọi người quan tâm và hỏi mua rất nhiều. Thế là Hân nảy ra ý định mở luôn một thương hiệu đồ thể thao riêng. Trộm vía là từ khi ra mắt, các mẫu váy áo của Hân luôn được mọi người đón nhận và ủng hộ nhiệt tình.

Hân nghĩ gì về định kiến cho rằng mặc đồ ngắn, "mát mẻ" ra sân Pickleball là màu mè? Chị định hướng phát triển thương hiệu thời trang Pickleball của mình theo phong cách gì?

Thật ra mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau. Với Hân, chúng ta vẫn có thể "mát mẻ" ở những vị trí cần thiết và che đi những phần cần kín đáo. Bộ môn này vốn đang bị dư luận gắn mác khá nhạy cảm, nhưng riêng với Hân, mình cứ mặc sao cho thoải mái, xinh đẹp và tự tin nhất là được. Không có bất kỳ một quy chuẩn nào để giới hạn thời trang cả, miễn là không phản cảm.

Vì vậy định hướng của Hân dành cho thời trang pickleball khi lấn sân sang lĩnh vực này là mang lại những giá trị thực cho khách hàng qua các sản phẩm tinh tế và chất lượng. Hân ưu tiên chất vải cao cấp, co giãn 4 chiều, thông thoáng và thấm hút mồ hôi tốt. Phom dáng phải tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ nhưng vẫn giữ được nét văn minh, lịch sự của thể thao. Slogan của thương hiệu là: "Be You, Be Icon".

Nếu phải dùng 3 từ để mô tả phiên bản Kỳ Hân của hiện tại, chị sẽ chọn những từ nào? Với chị, thành công của một người phụ nữ sau khi lập gia đình được định nghĩa ra sao?

Đó là "xinh, chăm và ngoan". Với Hân, thành công của một người phụ nữ sau khi kết hôn chính là có những đứa con ngoan, có sự nghiệp ổn định và một gia đình hạnh phúc. Không cần quá giàu sang, chỉ cần các thành viên luôn thấu hiểu, yêu quý và chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống, như vậy đã là thành công lắm rồi.