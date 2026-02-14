Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân về quê gói bánh chưng rộn ràng, nhìn là thấy Tết: Nàng WAG mặt mộc vẫn chiếm "spotlight"

Mới đây, trên trang cá nhân, người mẫu Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đã chia sẻ những khoảnh khắc đầy hạnh phúc của gia đình nhỏ trong chuyến hành trình "về nhà ăn Tết". Những hình ảnh giản dị nhưng tràn ngập tiếng cười của cặp đôi cùng hai nhóc tỳ Tỏi và Dưa Hấu nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và chúc phúc từ người hâm mộ.

Trong loạt ảnh được đăng tải, gia đình nam cầu thủ sinh năm 1992 gây ấn tượng với hình ảnh đời thường, gần gũi. Không còn là những ngôi sao lộng lẫy trên sàn diễn hay sân cỏ, cặp đôi cùng các con hào hứng tham gia vào công đoạn gói bánh chưng, một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người Việt.

Gia đình Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân hạnh phúc bên gia đình ngày cuối năm (Ảnh: FBNV)

Kỳ Hân chia sẻ dòng trạng thái đầy phấn khởi: "Không khí 27 Tết gia đình tui". Trong ảnh, cô cùng ông xã Mạc Hồng Quân trực tiếp ngồi gói bánh, hướng dẫn các con tỉ mẩn từng công đoạn từ sắp lá dong đến đong gạo, đỗ. Bé Tỏi và bé Dưa Hấu tỏ ra rất thích thú khi được trải nghiệm công việc chuẩn bị Tết cùng bố mẹ và ông bà.

Cả nhà háo hức về quê ăn Tết trước đó (Ảnh: FBNV)

Hạnh phúc sau nhiều năm gắn bó

Sau nhiều năm về chung một nhà, Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân vẫn luôn giữ được lửa hôn nhân mặn nồng. Dù lịch trình thi đấu và tập luyện của nam cầu thủ khá dày đặc, anh vẫn luôn ưu tiên dành thời gian cho vợ con trong những dịp lễ quan trọng.

Việc đưa các con về quê đón Tết không chỉ là dịp để cả gia đình nghỉ ngơi, mà còn là cách để cặp đôi giáo dục con cái về những giá trị truyền thống, cội nguồn. Những nụ cười rạng rỡ của gia đình Mạc Hồng Quân trong ngày 27 Tết như một lời khẳng định hạnh phúc lớn nhất chính là sự sum vầy.