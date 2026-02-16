Tiểu thư Harper 14 tuổi bỗng thành "bà cô bên chồng" bị lạnh nhạt, Brooklyn khẳng định mãi bảo vệ vợ giữa drama nhà Beckham

Cuộc chiến lạnh kéo dài trong gia đình Beckham tiếp tục có diễn biến mới khi Brooklyn Beckham một lần nữa công khai đứng về phía vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz - bất chấp những rạn nứt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt với cha mẹ là David Beckham và Victoria Beckham.

Giữa tâm bão đó, cô em út Harper Beckham - từng được xem là "công chúa nhỏ" của gia đình - bỗng rơi vào thế khó xử, thậm chí bị ví như "bà cô bên chồng" trong câu chuyện hôn nhân đầy sóng gió của anh trai.

Brooklyn tuyên bố: "Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em"

Ngày Valentine, Brooklyn đăng tải khoảnh khắc hôn Nicola ngọt ngào kèm lời nhắn đầy ẩn ý: "Anh yêu em nhiều hơn em biết và anh sẽ mãi mãi bảo vệ và yêu thương em".

Thông điệp tưởng như lãng mạn trái ngược hẳn cách hành xử của Brooklyn với gia đình ruột thịt giữa lúc mâu thuẫn vẫn âm ỉ. Cặp đôi Brooklyn - Nicola còn khoe buổi tối riêng tư với hai chai vang đắt đỏ trước bữa tối thân mật, thể hiện rõ họ đang tận hưởng thế giới hai người, bất chấp ồn ào xung quanh. Nicola cũng không kém cạnh khi gọi chồng là "người đẹp đẽ nhất" và khẳng định mình may mắn vì được sống cùng anh.

Harper - công chúa nhỏ kẹt giữa hai chiến tuyến

Giữa cuộc đấu khẩu công khai, Harper - mới 14 tuổi - bỗng trở thành nhân vật bị kéo vào vòng xoáy. Từng xuất hiện trong các bức ảnh gia đình đầy gắn kết, cô bé giờ đây bị đặt vào thế khó xử, khi đăng ảnh thời thơ ấu nhưng chỉ nhận lại sự im lặng lạnh lùng từ anh trai lớn. Trong khi đó, Brooklyn vẫn liên tục khẳng định bảo vệ vợ đến cùng, khiến Harper bỗng bị biến thành "bà cô bên chồng" níu kéo tình thân nhưng bị lạnh nhạt.

Hình ảnh Harper mặc đồ nuôi ong trong bộ ảnh gia đình do Cruz chia sẻ càng khiến công chúng xót xa: một gia đình từng nổi tiếng đoàn kết nay chia rẽ vì mâu thuẫn.

Harper Beckham đã cố gắng liên lạc với anh trai cả giữa lúc mâu thuẫn đang diễn ra (Ảnh: Splash)

Nhưng công chúa nhỏ ngày nào giờ cũng bị lạnh nhạt (Ảnh: IGNV)

Bạn thân của bố bị hủy theo dõi vì lời nhắc "hãy nhớ mình đến từ đâu"

Giữa lúc căng thẳng chưa hạ nhiệt, Brooklyn bất ngờ bỏ theo dõi Gordon Ramsay - bạn thân lâu năm của cha mình - sau khi vị đầu bếp 59 tuổi khuyên anh "hãy nhớ mình đến từ đâu". Ramsay cho rằng tình yêu có thể khiến con người "mù quáng" và chỉ là vấn đề thời gian trước khi Brooklyn nhận ra cha mẹ quan trọng thế nào.

Ông cũng bảo vệ nhà Beckham, khẳng định họ là những bậc phụ huynh tuyệt vời và phủ nhận chuyện Victoria "cướp" điệu nhảy đầu tiên của con trai trong đám cưới năm 2022. Tuy nhiên, động thái hủy theo dõi cho thấy Brooklyn không muốn nghe thêm bất kỳ lời chỉ trích nào, dù đến từ người thân thiết.

Brooklyn huỷ theo dõi bạn thân của bố sau khi nhận được lời khuyên nhớ về nguồn cội (Ảnh: Dave Benett)

Cruz gửi "cành ô liu", Brooklyn vẫn im lặng

Em trai Cruz Beckham mới đây đăng loạt ảnh hoài niệm cùng anh trai cả kèm ca khúc The River Of Dreams của Billy Joel, với ca từ nói về "điều thiêng liêng đã mất". Nhiều người cho rằng đây là lời nhắn hòa giải gửi tới anh trai. Nhưng Brooklyn không đáp lại. Thay vào đó, anh đăng ảnh hiện tại bên Nicola với bản tình ca You're The First, The Last, My Everything của Barry White - như một tuyên ngôn rằng vợ mới là ưu tiên số một.

Hình xăm còn - nhưng tình thân rạn nứt

Dù từng tuyên bố không có ý định hòa giải, Brooklyn vẫn giữ hình xăm "brotherhood" với các em trai và hình vũ công ba lê dành cho Harper. Tuy nhiên, anh đã xóa hình xăm "dad" - chi tiết khiến dư luận càng tin rằng mâu thuẫn với cha mình chưa thể hàn gắn.

Trong tuyên bố dài trước đó, Brooklyn cáo buộc mẹ phá hỏng khoảnh khắc quan trọng trong đám cưới và cho rằng cha quá chú trọng hình ảnh công chúng. Trong khi đó, phía gia đình phủ nhận hoàn toàn.

Bên ngoại lên tiếng

Cha của Nicola - tỷ phú Nelson Peltz - khẳng định con gái và con rể "tuyệt vời" và mong họ có cuộc hôn nhân dài lâu. Khối tài sản 1,6 tỷ USD của ông vượt xa gia sản 680 triệu USD của nhà Beckham, càng khiến dư luận bàn tán về sự chênh lệch quyền lực và ảnh hưởng. Hiện tại, Brooklyn vẫn giữ vững lập trường: vợ là ưu tiên hàng đầu.

Nhưng trong khi anh lựa chọn tình yêu, phần còn lại của gia đình dường như vẫn đang chờ một lời xuống nước. Liệu đây chỉ là "cơn say tình yêu" như lời Ramsay nói, hay là bước ngoặt khiến gia đình Beckham thực sự rẽ sang hai hướng khác nhau?