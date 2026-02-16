Đình Bắc, Quang Hải bảnh bao lên đường đi thi đấu, năm nay đón Tết ở nước ngoài

Trong ngày cuối năm khi hàng triệu gia đình Việt Nam đang quây quần bên mâm cơm tất niên và tận hưởng không khí ấm áp, thầy trò HLV Alexandre Polking lại phải bước vào một hành trình đầy gian truân. Tạm gác lại niềm vui đoàn viên, các ngôi sao của CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã lên đường sang Singapore, chuẩn bị cho trận tái đấu với Tampines Rovers tại lượt về vòng 16 đội Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two) diễn ra vào đúng 20h15 ngày 18.2 (tức Mùng 2 Tết).

Đối với những cầu thủ như Quang Hải, Đình Bắc hay Việt Anh, việc thi đấu xuyên Tết không còn là điều quá xa lạ, nhưng cảm giác xa gia đình trong những ngày Tết cổ truyền vẫn luôn là một thử thách tâm lý không nhỏ. Thay vì được chúc Tết người thân hay đi lễ chùa đầu năm, dàn sao của đội bóng ngành Công an phải bước vào trận đấu quan trọng.

Đình Bắc được săn đón ở sân bay khi cùng CLB CAHN lên đường sang Singapore

Quang Hải cực bảnh bao

Dàn cầu thủ phải ăn Tết xa nhà

Lý Đức khoe visual cực bảnh

Nhiệm vụ của CLB CAHN tại Singapore lần này trở nên nặng nề hơn bao giờ hết bởi một "sự cố khó tin". Dù đã vùi dập đối thủ 4-0 ở lượt đi, nhưng sai sót trong việc sử dụng cầu thủ (China và Stefan Mauk thi đấu khi đã nhận đủ 3 thẻ vàng) khiến đại diện Việt Nam đứng trước nguy cơ bị AFC xử thua 0-3.

Điều này đồng nghĩa với việc, trong trận lượt về vào Mùng 2 Tết, Quang Hải và các đồng đội buộc phải tái lập kỳ tích: thắng cách biệt ít nhất 4 bàn ngay trên thánh địa của đối thủ mới có thể tự quyết tấm vé vào tứ kết.

Ảnh: CLB CAHN