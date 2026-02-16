Ngôn tình Olympic: Nhiều năm đối đầu so kè huy chương, tôi cầu hôn luôn đối thủ ngay giữa lòng nước Ý

Từng nhiều năm thi đấu ở hai chiến tuyến khác nhau, Olivia Smart và Jean-Luc Baker giờ đây chuẩn bị bước vào một hành trình hoàn toàn mới - hành trình hôn nhân.

Trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông 2026 tại Ý, Jean-Luc đã tạo nên khoảnh khắc không thể lãng mạn hơn khi quỳ một gối cầu hôn Olivia ngay tại Milan đúng dịp Valentine. Sau nhiều năm là đối thủ trên mặt băng - anh từng đại diện Mỹ tại Olympic 2022, còn cô thi đấu cho Tây Ban Nha – cả hai chính thức "về chung một nhà".

Dù Olivia không giành huy chương khi kết thúc nội dung trượt băng đôi ở vị trí thứ 9 cùng bạn nhảy Tim Dieck, cô vẫn rời Ý với "phần thưởng" đặc biệt nhất: một chiếc nhẫn kim cương và lời cầu hôn đầy cảm xúc.

Cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật Olympic Mỹ Jean-Luc Baker và vận động viên trượt băng nghệ thuật Olivia Smart đã đính hôn (Ảnh: Getty)

Jean-Luc chia sẻ khoảnh khắc ấy bằng một video montage trên Instagram với dòng tiêu đề ngọt ngào: "It's always been you" (Luôn luôn là em). Trong video, anh xuất hiện trên khán đài, lặng lẽ cầm sẵn chiếc nhẫn khi Olivia thi đấu. Cao trào là cảnh anh quỳ xuống giữa đường phố Milan dưới chiếc ô cô đang cầm, khiến Olivia sững sờ rồi bật khóc, hét lên "Em đồng ý!" trước khi cả hai trao nhau nụ hôn.

Jean-Luc quỳ xuống cầu hôn Olivia đầy xúc động (Ảnh: Getty)

Cặp đôi nhanh chóng nhận được "cơn mưa" lời chúc từ người hâm mộ. "Thật sự đáng yêu", "Tôi đã rơi nước mắt", "Chúc mừng hai bạn!" - hàng loạt bình luận tràn ngập bên dưới bài đăng.

Olivia cũng đăng loạt ảnh rạng rỡ cùng chú thích ngắn gọn: "14.02.26" - đánh dấu ngày cô trở thành vị hôn thê tại Milan.

Từ những bước trượt đối đầu căng thẳng trên sân băng Olympic đến cái gật đầu ngọt ngào giữa lòng nước Ý, câu chuyện của họ là minh chứng rằng đôi khi, đối thủ lớn nhất lại chính là định mệnh dẫn lối cho tình yêu.

Cặp đôi trao nhau nụ hôn trên đường phố Milan (Ảnh: Getty)

Olivia Smart và Tim Dieck của đội tuyển Tây Ban Nha tranh tài ở nội dung khiêu vũ tự do trên băng nghệ thuật (Ảnh: Getty)