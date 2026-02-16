Quang Hải tất bật mang quà Tết biếu bố mẹ vợ

Những ngày cuối năm, tiền vệ Nguyễn Quang Hải tạm gác lại công việc cùng gia đình chuẩn bị đón Tết. Quang Hải tự tay kiểm tra từng món đồ, từ giỏ hoa quả đến chậu la rực rỡ đi biếu bố mẹ Chu Thanh Huyền. Hành động "tay xách nách mang" toàn quà quý về nhà ngoại của Quang Hải nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng, khẳng định hình ảnh người đàn ông của gia đình, luôn vẹn toàn đạo hiếu trong dịp Tết đến Xuân về.

Quang Hải tất bật chuẩn bị quà Tết biếu bên ngoại (Ảnh: TTNV)

Trước đó, dù thường xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy, nhưng khi về quê chồng đón Tết, Chu Thanh Huyền không ngần ngại "xả vai" để cùng chồng tham gia các hoạt động dân dã. Cả hai bị bắt gặp cùng nhau đun bánh chưng và nướng thịt ngoài trời trong không khí rất "chill" và gần gũi. Gần đây, Chu Thanh Huyền gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về việc ăn Tết nhà nội. Cô cho rằng khi đã lập gia đình thì việc ưu tiên đón Tết tại nhà chồng là điều đương nhiên theo truyền thống "lấy chồng theo chồng". Tính đến năm 2026, cô đã có 3 năm đón Tết tại gia đình Quang Hải.

Vợ chồng Quang Hải về nhà nội trước sau đó mới Tết ngoại (Ảnh: TTNV)

Về phía Quang Hải, do lịch trình thi đấu bận rộn, Quang Hải chỉ có vài ngày nghỉ Tết ngắn ngủi. Có những năm anh dự kiến chỉ có thể ở bên gia đình đến mùng 3 Tết trước khi phải quay lại trước khi cùng CLB CAHN hội quân tập luyện chuẩn bị cho trận đấu ngày mùng 2 Tết tại Singapore. Vì vậy, những khoảnh khắc cả gia đình quây quần gói bánh chưng hay tổ chức tiệc nướng tại quê nhà Đông Anh luôn được cặp đôi trân trọng và chia sẻ trên mạng xã hội.