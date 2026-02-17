Phỏng vấn Lê Phát U23 Việt Nam: "Em đang sống trong ước mơ của mình, không được phép thoả mãn sau U23 châu Á"

Lê Phát: Tự hào khi khoác áo có lá cờ Tổ quốc, không thoả mãn với thành công cùng U23 Việt Nam mà phải cố gắng nhiều hơn để tiến xa (Video: Phạm Huyền)



Từ cậu bé viết ra ước mơ được khoác áo đội tuyển quốc gia trên một tờ giấy ở PVF đến tuyển thủ U23 Việt Nam tự tin ghi dấu ấn ở đấu trường châu lục, Nguyễn Lê Phát đang từng bước sống trong giấc mơ của mình. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi ngày cận Tết Nguyên đán, tiền vệ trẻ chia sẻ về niềm tự hào khi hát Quốc ca, những giọt nước mắt ngày đầu xa nhà, sự hy sinh thầm lặng của mẹ và mục tiêu lớn trong năm 2026.

PV: Chào Lê Phát, sau gần 1 tháng trở về từ U23 châu Á, cảm xúc của bạn thế nào khi nhìn lại hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam?

Lê Phát: Hiện tại em cảm thấy rất tự hào khi được thi đấu và cống hiến cho U23 Việt Nam. Việc được khoác lên mình chiếc áo có lá cờ Tổ quốc là một cảm xúc rất đặc biệt. Với em, mỗi khoảnh khắc được ra sân, được hát Quốc ca trước trận đấu là niềm tự hào lớn nhất.

Là một cầu thủ trẻ và cũng là em út trong đội, em xem giải đấu vừa rồi là một bước đệm quan trọng, là bàn đạp để em hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

PV: Bạn hài lòng nhất điều gì ở bản thân sau giải đấu?

Lê Phát: Em rất vui vì mình đã có một bàn thắng đóng góp sức cho đội. Đó là điều khiến em hài lòng nhất. Tuy nhiên, em cũng hiểu mình còn rất nhiều điều phải cải thiện, đặc biệt là khâu dứt điểm và sự ổn định trong thi đấu.

Sau giải, em cảm thấy bản thân trưởng thành hơn và tự tin hơn khi bước ra sân. Trước giải, mục tiêu của em chỉ là cố gắng từng buổi tập để được đăng ký thi đấu. Khi đã có cơ hội, em tự nhủ phải luôn sẵn sàng cống hiến hết mình.

PV: Là em út của đội, bạn nhận được sự hỗ trợ như thế nào từ các anh?

Lê Phát: Các anh trong đội rất quan tâm và động viên em. Thầy Kim Sang-sik cũng luôn nhắc em phải tự tin mỗi khi ra sân. Trong sinh hoạt hàng ngày, mọi người rất vui vẻ, hay đùa giỡn nên em cảm thấy rất thoải mái.

PV: Điều bạn tự hào nhất ở U23 Việt Nam là gì?

Lê Phát: Điều khiến em tự hào nhất là tinh thần của toàn đội, từ các anh, các đồng đội đến ban huấn luyện. Tất cả luôn đồng lòng, đoàn kết và cùng nhau hướng về mục tiêu chiến thắng.

PV: Các tuyển thủ U23 Việt Nam đã cùng nhau trích tiền thưởng để tặng các cầu thủ chấn thương cũng như mua quà tặng HLV sau giải, điều gì đã thúc đẩy các bạn làm thế?

Sau chiến thắng, anh Khuất Văn Khang đội trưởng có nhắn trong nhóm rằng cả đội sẽ gửi quà động viên những anh em không may chấn thương và cảm ơn ban huấn luyện. Những điều nhỏ như vậy khiến em càng trân trọng tập thể này hơn. Em tự hào vì toàn đội luôn đồng lòng và đoàn kết.

PV: Bạn từng viết ước mơ lên giấy và mảnh giấy ấy rất viral ở U23 châu Á, bạn cảm thấy thế nào?

Lê Phát: Dạ đúng ạ. Khi còn ở PVF, em từng viết ra một tờ giấy rằng ước mơ của mình là được khoác áo đội tuyển quốc gia và cống hiến cho Việt Nam. Bây giờ nhìn lại, em thấy mình đã cố gắng rất nhiều và đang sống trong giấc mơ đó.

Nhưng em không cho phép bản thân thỏa mãn. Em phải tiếp tục nỗ lực để tiến xa hơn nữa.

PV: Vậy còn những ý kiến tiêu cực trên MXH, bạn đối diện như thế nào?

Lê Phát: Em cũng có đọc những bình luận ấy nhưng em không quan tâm nhiều vì mình đang phát triển cho mình để mình tốt hơn từng ngày thôi.

PV: Thời điểm khó khăn nhất trên hành trình theo đuổi bóng đá của Lê Phát?

Lê Phát: Thời điểm khó khăn nhất là khi em phải xa nhà từ nhỏ. Ngày đầu vào PVF, em khóc rất nhiều. Đó là những giọt nước mắt vì lần đầu xa gia đình, nhưng cũng là nước mắt của quyết tâm theo đuổi đam mê.

Sau này, khi gặp chấn thương và phải bó bột, em cũng rất buồn và tủi thân. Lúc đó còn trẻ, rất ham đá bóng nên việc phải ngồi ngoài khiến em khó chịu lắm. Nhưng may mắn là luôn có bố mẹ ở bên động viên.

PV: Gia đình có vai trò như thế nào trong sự nghiệp của bạn?

Lê Phát: Với em, gia đình không chỉ nơi chăm sóc mà còn là điểm tựa lớn nhất. Mẹ là người đồng hành với em nhiều nhất. Có thời gian mẹ ra ngoài này làm việc để ở gần em hơn, giúp em đỡ nhớ nhà. Nghĩ lại, em thấy đó là sự hy sinh rất lớn và em vô cùng biết ơn.

Bố bận công việc hơn nhưng mỗi lần em gọi điện, bố luôn nhắc em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mẹ thì hay hỏi hôm nay đá thế nào, đã tốt chưa. Những điều giản dị đó giúp em có thêm động lực.

PV: Mục tiêu của bạn trong năm 2026 là gì?

Lê Phát: Em đặt mục tiêu phải nỗ lực hơn nữa trong từng buổi tập và từng trận đấu. Em mong được ra sân nhiều hơn ở môi trường V.League để trưởng thành nhanh hơn.

Nhìn chấn thương của các anh khi trở về từ U23 châu Á, em thấy rất đáng tiếc, em đã hỏi thăm các anh. Em cũng rút kinh nghiệm về việc lắng nghe cơ thể mình để hạn chế chấn thương. Nhưng thực sự điều đó đến bất ngờ, mình không biết trước được nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

PV: Ngoài việc thi đấu, Lê Phát còn chăm chỉ học tập...

Lê Phát: Bóng đá đỉnh cao chỉ kéo dài khoảng 10 đến 15 năm nên với em đó không chỉ là đam mê mà còn là trách nhiệm. Em cố gắng song hành giữa bóng đá và học tập để chuẩn bị cho tương lai lâu dài.

PV: Lê Phát mong người hâm mộ nhớ đến mình là một cầu thủ như thế nào?

Lê Phát: Em muốn mọi người nhớ đến em là một người luôn cố gắng nỗ lực để làm mọi thứ tốt nhất có thể.

PV: Điều bạn mong nhất mỗi dịp Tết là gì?

Lê Phát: Em chỉ mong được về nhà, ăn cơm cùng gia đình. Khoảnh khắc cả nhà quây quần đêm giao thừa là điều hạnh phúc nhất với em.

Em ước gia đình luôn mạnh khỏe. Còn bản thân em cũng mong có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục chăm chỉ, cố gắng mỗi ngày và đạt được những mục tiêu trong năm 2026.

Nhân dịp năm mới, em xin chúc khán giả thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Em sẽ cố gắng hết mình để không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

Cảm ơn Lê Phát về cuộc trò chuyện! Chúc bạn một năm mới chân cứng đá mềm, thành công hơn nữa!