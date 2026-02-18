Ngày Tết mê mẩn ngắm Kim Anh - “Nữ thần biết bay” 19 tuổi gây sốt Đông Nam Á, visual "thua hoa hậu mỗi vương miện"

Giữa không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới, VĐV nhảy cao Bùi Thị Kim Anh xuất hiện trên phố trong tà áo dài hồng phấn dịu dàng, tay ôm bó hoa rực rỡ
Khó ai có thể nghĩ cô gái với nụ cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền và thần thái thanh tú ấy lại chính là "nữ thần biết bay" của điền kinh Việt Nam - người khiến Đông Nam Á phải nhắc tên sau cú nhảy vàng tại SEA Games 33
Trong khung cảnh ngập tràn sắc xuân, Kim Anh diện áo dài ren thướt tha, mái tóc dài buông nhẹ, gương mặt gần như không cần trang điểm cầu kỳ vẫn nổi bật
Visual trong veo, sống mũi cao, nụ cười rạng rỡ - nhiều người đùa rằng cô nàng "chỉ thiếu mỗi chiếc vương miện" là có thể sải bước trên sân khấu hoa hậu
Thế nhưng thay vì tìm kiếm vương miện, Kim Anh chọn chinh phục… mức xà 1,86m không tưởng
SEA Games 33 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Kim Anh. Ở tuổi 19, cô vượt qua mức xà 1,86m để giành Huy chương Vàng nội dung nhảy cao nữ - thành tích ấn tượng giúp điền kinh Việt Nam khẳng định vị thế trong khu vực
Ít ai biết rằng trước khi bước vào đại hội, mục tiêu của Kim Anh chỉ là “cố gắng có huy chương”. Cô từng trải qua những giải đấu trong nước chưa đạt phong độ như kỳ vọng, từng có lúc hoài nghi chính mình. Nhưng chính tinh thần không bỏ cuộc đã giúp cô bứt phá đúng thời điểm quan trọng nhất
Kim Anh từng chia sẻ rằng khoảnh khắc đáng nhớ nhất không phải là tiếng reo hò trên khán đài, mà là ánh mắt của huấn luyện viên khi cô vượt qua mức xà quyết định. “Ánh mắt vừa lo lắng vừa tự hào ấy khiến em xúc động và nhớ mãi"
Chiến thắng đó không chỉ là tấm HCV cá nhân đầu tiên ở SEA Games, mà còn mở ra kỳ vọng về một thế hệ nhảy cao nữ mới cho Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi
Phía sau hình ảnh xinh đẹp ngày Tết là lịch sinh hoạt kỷ luật: ăn, ngủ và tập luyện. Là VĐV nhảy cao, Kim Anh phải đặc biệt kiểm soát cân nặng. Cô từng tiết lộ mình “khá dễ tăng cân”, và những giai đoạn cần siết lại phong độ thường đi kèm các buổi tập đẫm mồ hôi
Giữa sắc xuân dịu dàng, hình ảnh Kim Anh trong tà áo dài thướt tha tạo nên một sự đối lập thú vị: mềm mại nhưng mạnh mẽ, nữ tính nhưng đầy bản lĩnh. Có lẽ vì thế mà cô không chỉ “bay” trên đường chạy, mà còn bay vào trái tim người hâm mộ