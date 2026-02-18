Ngày Tết mê mẩn ngắm Kim Anh - “Nữ thần biết bay” 19 tuổi gây sốt Đông Nam Á, visual "thua hoa hậu mỗi vương miện"

Phạm Huyền, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 12:00 18/02/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

VĐV Bùi Thị Kim Anh hot rần rần SEA Games không chỉ bởi thành tích ấn tượng mà còn nhờ visual "đỉnh chóp".

Ngày Tết gặp Kim Anh - “Nữ thần biết bay” 19 tuổi gây sốt Đông Nam Á, visual

Giữa không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới, VĐV nhảy cao Bùi Thị Kim Anh xuất hiện trên phố trong tà áo dài hồng phấn dịu dàng, tay ôm bó hoa rực rỡ

Ngày Tết gặp Kim Anh - “Nữ thần biết bay” 19 tuổi gây sốt Đông Nam Á, visual

Khó ai có thể nghĩ cô gái với nụ cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền và thần thái thanh tú ấy lại chính là "nữ thần biết bay" của điền kinh Việt Nam - người khiến Đông Nam Á phải nhắc tên sau cú nhảy vàng tại SEA Games 33

Ngày Tết gặp Kim Anh - “Nữ thần biết bay” 19 tuổi gây sốt Đông Nam Á, visual

Trong khung cảnh ngập tràn sắc xuân, Kim Anh diện áo dài ren thướt tha, mái tóc dài buông nhẹ, gương mặt gần như không cần trang điểm cầu kỳ vẫn nổi bật

Ngày Tết gặp Kim Anh - “Nữ thần biết bay” 19 tuổi gây sốt Đông Nam Á, visual

Visual trong veo, sống mũi cao, nụ cười rạng rỡ - nhiều người đùa rằng cô nàng "chỉ thiếu mỗi chiếc vương miện" là có thể sải bước trên sân khấu hoa hậu

Ngày Tết gặp Kim Anh - “Nữ thần biết bay” 19 tuổi gây sốt Đông Nam Á, visual

Thế nhưng thay vì tìm kiếm vương miện, Kim Anh chọn chinh phục… mức xà 1,86m không tưởng

Ngày Tết gặp Kim Anh - “Nữ thần biết bay” 19 tuổi gây sốt Đông Nam Á, visual

SEA Games 33 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Kim Anh. Ở tuổi 19, cô vượt qua mức xà 1,86m để giành Huy chương Vàng nội dung nhảy cao nữ - thành tích ấn tượng giúp điền kinh Việt Nam khẳng định vị thế trong khu vực

Ngày Tết gặp Kim Anh - “Nữ thần biết bay” 19 tuổi gây sốt Đông Nam Á, visual

Ít ai biết rằng trước khi bước vào đại hội, mục tiêu của Kim Anh chỉ là “cố gắng có huy chương”. Cô từng trải qua những giải đấu trong nước chưa đạt phong độ như kỳ vọng, từng có lúc hoài nghi chính mình. Nhưng chính tinh thần không bỏ cuộc đã giúp cô bứt phá đúng thời điểm quan trọng nhất

Ngày Tết gặp Kim Anh - “Nữ thần biết bay” 19 tuổi gây sốt Đông Nam Á, visual
Ngày Tết gặp Kim Anh - “Nữ thần biết bay” 19 tuổi gây sốt Đông Nam Á, visual
Ngày Tết gặp Kim Anh - “Nữ thần biết bay” 19 tuổi gây sốt Đông Nam Á, visual
Ngày Tết gặp Kim Anh - “Nữ thần biết bay” 19 tuổi gây sốt Đông Nam Á, visual

Kim Anh từng chia sẻ rằng khoảnh khắc đáng nhớ nhất không phải là tiếng reo hò trên khán đài, mà là ánh mắt của huấn luyện viên khi cô vượt qua mức xà quyết định. “Ánh mắt vừa lo lắng vừa tự hào ấy khiến em xúc động và nhớ mãi"

Ngày Tết gặp Kim Anh - “Nữ thần biết bay” 19 tuổi gây sốt Đông Nam Á, visual

Chiến thắng đó không chỉ là tấm HCV cá nhân đầu tiên ở SEA Games, mà còn mở ra kỳ vọng về một thế hệ nhảy cao nữ mới cho Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi

Ngày Tết gặp Kim Anh - “Nữ thần biết bay” 19 tuổi gây sốt Đông Nam Á, visual

Phía sau hình ảnh xinh đẹp ngày Tết là lịch sinh hoạt kỷ luật: ăn, ngủ và tập luyện. Là VĐV nhảy cao, Kim Anh phải đặc biệt kiểm soát cân nặng. Cô từng tiết lộ mình “khá dễ tăng cân”, và những giai đoạn cần siết lại phong độ thường đi kèm các buổi tập đẫm mồ hôi

Ngày Tết gặp Kim Anh - “Nữ thần biết bay” 19 tuổi gây sốt Đông Nam Á, visual

Giữa sắc xuân dịu dàng, hình ảnh Kim Anh trong tà áo dài thướt tha tạo nên một sự đối lập thú vị: mềm mại nhưng mạnh mẽ, nữ tính nhưng đầy bản lĩnh. Có lẽ vì thế mà cô không chỉ “bay” trên đường chạy, mà còn bay vào trái tim người hâm mộ

 

Phỏng vấn hot girl 2k6 nhảy cao cực táo bạo giành HCV cho Việt Nam, trên sân mộc mạc, đời thường xinh như thiên thần
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày