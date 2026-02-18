Tiểu thư Harper Beckham chiếm spotlight của anh trai giữa sóng gió gia tộc

Bữa tiệc mừng tuổi 21 của Cruz Beckham mới đây đã trở thành tâm điểm truyền thông không chỉ vì cột mốc trưởng thành của chàng nhạc sĩ trẻ, mà còn bởi màn xuất hiện nổi bật của cô em út Harper.

Ở tuổi 14, Harper được ví như "nữ hoàng" của buổi tiệc khi diện váy lụa đen thanh lịch với chi tiết xẻ nhẹ ở chân váy, khoác thêm khăn choàng tối màu để giữ ấm. Mái tóc vàng dài uốn xoăn nhẹ buông xõa giúp cô bé toát lên vẻ dịu dàng nhưng vẫn đầy thần thái khi chụp ảnh cùng bố mẹ và các anh trai.

Nhân vật chính của buổi tối - Cruz - chọn bộ vest xanh baby do chính mẹ mình, Victoria Beckham thiết kế. Anh phối cùng sơ mi cổ trắng, dây đeo vai đỏ và cà vạt sắc màu nổi bật. Bạn gái anh, Jackie Apostel, gây ấn tượng với váy đen không dây quyến rũ.

Romeo Beckham cũng lịch lãm trong sơ mi trắng, nơ đen và quần âu, điểm xuyết dây đeo vai Chanel, trong khi bạn gái Kim Turnbull chọn thiết kế tay dài kín đáo. Bố mẹ tự hào của các con - David Beckham và Victoria - đồng điệu trong trang phục đen sang trọng. Victoria diện váy lụa họa tiết hoa thuộc bộ sưu tập của chính mình và không quên gửi lời nhắn ngọt ngào: "Kỷ niệm sinh nhật Cruz sớm!! Chúng ta yêu con rất nhiều!!!".

Không khí gia đình thêm phần ấm áp khi Harper cùng mẹ và Jackie bước lên sân khấu phát biểu dành cho Cruz. Sự xuất hiện chung của Harper và bạn gái anh trai cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa họ. Jackie cũng đăng tải thông điệp đầy yêu thương, gọi đây là "buổi kỷ niệm sinh nhật sớm đặc biệt nhất".

Bữa tiệc còn có phần biểu diễn của ban nhạc tribute The Beatles. Cruz tự mình lên sân khấu cùng ban nhạc riêng - Cruz Beckham and the Breakers - khẳng định đam mê âm nhạc.

Tuy nhiên, giữa khung cảnh rộn ràng ấy, cái tên Brooklyn Beckham lại phủ bóng lên bức tranh gia đình. Chỉ một ngày trước khi loạt ảnh sinh nhật được đăng tải, Brooklyn chia sẻ thông điệp Valentine đầy ẩn ý dành cho vợ là Nicola Peltz, khẳng định anh sẽ "mãi mãi bảo vệ và yêu thương" cô.

Thời gian qua, Brooklyn công khai tiết lộ mối quan hệ xa cách với bố mẹ, cho rằng Nicola không được chào đón sau đám cưới năm 2022. Anh từng chia sẻ mình lớn lên trong áp lực và lo âu, và chỉ thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi rời xa gia đình. Dù tuyên bố bị hai em trai chặn trên mạng xã hội, Cruz dường như đã "giơ cành ô liu" khi đăng lại ảnh thời thơ ấu của bốn anh em, làm dấy lên hy vọng về một ngày tái hợp.

Giữa những đồn đoán về rạn nứt ngày càng sâu sắc, bữa tiệc sinh nhật 21 tuổi của Cruz vừa là khoảnh khắc đoàn viên ấm áp, vừa vô tình phơi bày khoảng cách chưa được hàn gắn trong một trong những gia đình nổi tiếng nhất thế giới.