Cả nhà Beckham lên đồ sang chảnh, khí chất tài phiệt dự tiệc, cậu cả Brooklyn vẫn tự cô lập khỏi gia đình

Gia đình David Beckham và Victoria Beckham vừa cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật 21 tuổi sớm cho con trai út Cruz Beckham tại nhà hàng The MAINE Mayfair, đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời chàng trai trẻ cũng như chặng đường âm nhạc mới mà Cruz đang theo đuổi.

Bữa tiệc mang chủ đề "Grande Beatles Ball" - lấy cảm hứng từ huyền thoại The Beatles - với không gian black tie sang trọng, đèn chùm lấp lánh và thực đơn ba món được chuẩn bị công phu. Khách mời thưởng thức cánh gà, sườn nướng, burger, taco cá, trước khi kết thúc bằng những đĩa donut và cocktail theo sở thích riêng.

Gia đình Beckham bên nhau đón sinh nhật Cruz, cậu cả Brooklyn vẫn xa cách (Ảnh: IGNV)

Điểm nhấn của buổi tối là màn trình diễn trực tiếp của Cruz cùng ban nhạc mới mang tên Cruz Beckham And The Beakers. Chàng trai 21 tuổi tự tin bước lên sân khấu, chính thức "chào sân" hành trình âm nhạc chuyên nghiệp trước sự cổ vũ nồng nhiệt của gia đình và bạn bè.

Victoria xuất hiện đầy khí chất trong thiết kế váy cổ yếm màu navy thanh lịch, còn David lịch lãm với vest đồng điệu. Con gái út Harper rạng rỡ trong chiếc váy đen xinh xắn. Romeo cũng có mặt bên bạn gái Kim Turnbull, trong khi bạn gái hơn 10 tuổi của Cruz - Jackie Apostel - gây chú ý với chiếc váy không dây gợi cảm và những lời chia sẻ ngọt ngào dành cho bạn trai.

Ba người phụ nữ quan trọng nhất với Cruz Beckham cùng lên sân khấu phát biểu (Ảnh: IGNV)

Victoria đăng tải loạt ảnh từ bữa tiệc kèm lời nhắn: "Ăn mừng sớm cho Cruz!! Chúng tôi yêu con rất nhiều!!!". Jackie cũng gọi đây là "đêm tuyệt đẹp không thể tin nổi".

Dù vậy, sự kiện vẫn thiếu vắng một cái tên quen thuộc: Brooklyn Beckham. Con trai cả của nhà Beckham tiếp tục không xuất hiện giữa lúc căng thẳng gia đình chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Vợ chồng David Beckham - Victoria trong ngày sinh nhật con trai thứ 3 (Ảnh: IGNV)

Chỉ vài ngày trước, Brooklyn gây chú ý khi đăng tải thông điệp khẳng định sẽ "mãi mãi bảo vệ" vợ - Nicola Peltz - nhân dịp Valentine. Động thái này được cho là "cú đáp trả" mới nhất trong mâu thuẫn kéo dài giữa anh và gia đình.

Trước đó, Brooklyn từng đăng tuyên bố dài trên Instagram, cáo buộc bố mẹ kiểm soát hình ảnh, can thiệp vào hôn nhân và thậm chí gây áp lực tài chính trước thềm đám cưới năm 2022. Anh khẳng định không có kế hoạch hòa giải và muốn tự đứng lên vì bản thân.

Trong khi Brooklyn chọn cách công khai bảo vệ vợ, Cruz dường như gửi đi thông điệp mềm mỏng hơn. Trên mạng xã hội, cậu từng chia sẻ loạt ảnh thơ ấy cùng anh trai cả kèm ca khúc The River of Dreams của Billy Joel, với lời ca nói về việc tìm kiếm điều thiêng liêng đã mất. Tuy nhiên, Brooklyn không phản hồi trực tiếp.

Cruz Beckham đón sinh nhật 21 tuổi đầy xúc động (Ảnh: IGNV)

Bất chấp những rạn nứt, buổi tiệc sinh nhật của Cruz vẫn diễn ra trong không khí rộn ràng, với tiếng nhạc, những cái ôm và khoảnh khắc gia đình quây quần. Ít nhất trong đêm đó, ánh đèn sân khấu thuộc về Cruz - chàng trai 21 tuổi đang bắt đầu một chương mới, giữa một gia đình nổi tiếng nhưng không tránh khỏi những sóng gió phía sau ánh hào quang.