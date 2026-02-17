Đây rồi, trọn vẹn cơ ngơi 5 tầng giữa phố cổ "sang - xịn" của vợ chồng Duy Mạnh lộ diện ngày đầu năm mới

Ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới, vợ chồng hậu vệ Đỗ Duy Mạnh - nàng WAG Nguyễn Quỳnh Anh đã khiến dân tình trầm trồ khi hé lộ cơ ngơi 5 tầng nằm ngay mặt phố cổ Hà Nội. Không phải biệt thự xa hoa nhưng qua vài khoảnh khắc được chia sẻ đêm Giao thừa cũng đủ thấy tổ ấm của cặp đôi thuộc hàng "không phải dạng vừa".

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà nổi bật với mặt tiền cao ráo, thiết kế hiện đại xen lẫn nét cổ kính đặc trưng của khu phố lâu đời. Nhà cao 5 tầng, xây dựng theo kiểu ống phổ biến ở trung tâm Hà Nội nhưng được chăm chút kỹ lưỡng, tối ưu ánh sáng và không gian. Ban công các tầng đều có lan can kính hoặc sắt sơn tối màu, tạo cảm giác sang trọng, tinh tế.

Nhà mới của vợ chồng Duy Mạnh nằm ở mặt phố Hà Trung đắt đỏ

Bên trong, nội thất mang tông ấm chủ đạo với chất liệu gỗ làm điểm nhấn. Không gian phòng khách được bố trí gọn gàng, sang trọng với tranh treo tường cỡ lớn và những món đồ decor tinh tế. Các chi tiết như tường ốp gỗ, sàn đá sáng màu cùng hệ thống đèn âm trần giúp căn nhà vừa ấm cúng vừa hiện đại. Tầng hầm là nơi Duy Mạnh đỗ chiếc xe Mercedes-Benz tiền tỷ giúp tổng thể cơ ngơi của hai vợ chồng càng thêm sang - xịn và giá trị kinh tế.

Đặc biệt, dịp Tết càng khiến cơ ngơi thêm phần nổi bật khi được trang hoàng rực rỡ. Cành đào lớn được đặt ngay trong nhà, vừa mang không khí xuân vừa khoe trọn chiều cao thông thoáng của tầng dưới. Không gian đủ rộng để cả gia đình quây quần, các bé thoải mái chạy nhảy.

Với vị trí mặt phố cổ - nơi "tấc đất tấc vàng", căn nhà không chỉ là nơi ở mà còn thể hiện tiềm lực kinh tế đáng nể của vợ chồng hậu vệ đội tuyển Việt Nam. Sau nhiều năm thi đấu và kinh doanh, cặp đôi trẻ đã xây dựng được tổ ấm khang trang giữa trung tâm Thủ đô.

Ngày đầu năm mới, việc lộ diện trọn vẹn căn nhà 5 tầng như một lời khởi đầu đầy viên mãn: sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc, con cái đáng yêu, và một tổ ấm đủ đầy giữa lòng phố cổ Hà Nội.

Đúng là nhìn vào chỉ biết thốt lên: nhà cao cửa rộng, Tết này chắc chắn ấm áp và rộn ràng hơn bao giờ hết!