Vlog về quê ăn Tết nhà Bùi Tiến Dũng, nàng mẫu tây rời sàn catwalk hoà nhịp cuộc sống thông quê

Rời xa ánh đèn sân khấu lung linh và sự nhộn nhịp của phố thị, vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng con trai Danil đã có chuyến hành trình về quê nhà Thanh Hóa để tận hưởng không khí Tết đoàn viên đầy ấm áp và giản dị.

Nhà Tiến Dũng về quê ăn tết (Video: FBNV)

Mới đây, trên trang cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu trong chuyến hành trình "Về nhà đón Tết". Không còn là một siêu mẫu quốc tế lộng lẫy trên sàn diễn, Dianka Zakhidova khiến người hâm mộ thích thú khi nhanh chóng thích nghi với cuộc sống vùng nông thôn, hòa mình vào những nét văn hóa truyền thống của gia đình chồng.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, gia đình nhỏ di chuyển bằng ô tô băng qua những cánh đồng lúa xanh mướt đặc trưng của vùng quê Bắc Trung Bộ. Ngay khi đặt chân về đến nhà, bé Danil đã nhanh chóng tỏ ra phấn khích với không gian rộng rãi, thỏa sức chạy nhảy cùng bạn bè lứa tuổi trong sân nhà dưới tán cây xoài xanh mát.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng dành thời gian hướng dẫn con trai nhỏ và cùng chơi đùa với bé trong không gian tràn ngập đồ dùng gia đình mộc mạc như bao ngôi nhà Việt khác.