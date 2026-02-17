Tiểu thư Doãn Hải My quá khéo, khoe quà bố đẻ tặng ăn tết, không quên khen bánh chưng của bố chồng hết lời

Dù năm nay không trực tiếp ăn Tết ở quê nhà chồng do Văn Hậu phải đi Singapore thi đấu cùng CLB Công an Hà Nội, nhưng nàng WAG Doãn Hải My vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ cách cư xử tinh tế với gia đình bên nội. Chỉ qua vài story Instagram, nàng WAG đã khiến dân mạng phải gật gù: "Đúng là tiểu thư mà khéo khỏi bàn!".

Trên trang cá nhân, Doãn Hải My chia sẻ hình ảnh những đòn bánh chưng được gói thủ công, kèm dòng chú thích đầy tự hào: "Khi nghe tin nhà Lúa năm nay không ăn Tết ở nhà. Ông nội tự tay gói bánh chưng (không cần khuôn). Ông ngoại thì tiếp tế bánh trái ăn dặm"...

"Ông nội" ở đây chính là ông Đoàn Quốc Thắng - bố của Đoàn Văn Hậu - người đã tự tay gói bánh chưng để vợ chồng Văn Hậu - Hải My mang đi ăn tết. Dù không quây quần tại quê nhà đúng đêm Giao thừa và mùng một tết như mọi năm, gia đình nhỏ vẫn được phụ huynh chuẩn bị đủ đầy hương vị Tết truyền thống, từ bánh chưng xanh mướt đến đồ ăn dặm cho cháu nhỏ.

Điều khiến netizen thích thú là cách Hải My khéo léo khen ngợi bánh chưng của bố chồng. Cô nhấn mạnh chi tiết "không cần khuôn" - một lời khen ngầm cho sự khéo tay, chuẩn chỉnh của người gói. Giữa muôn vàn câu chuyện nàng dâu - nhà chồng trên mạng xã hội, chỉ một chi tiết nhỏ vậy thôi cũng đủ thấy cô luôn dành sự trân trọng cho gia đình bên nội.

Không chỉ vậy, Hải My còn khoe nguyên một thùng quà bánh, sữa, đồ ăn dặm được "ông ngoại" - tức ông Doãn Thanh Sơn, bố ruột của cô - chuẩn bị chu đáo cho cháu. Nhắc đến bố vợ của Văn Hậu, dân mạng vẫn hay đùa là "bố vợ hot nhất làng bóng đá" bởi phong độ và sự tâm lý, luôn âm thầm ủng hộ con gái - con rể. Thùng quà đủ loại bánh kẹo, sữa organic, đồ ăn dặm xếp ngay ngắn cho thấy sự chăm chút từng chút một.

Năm nay nhà Văn Hậu - Hải My không đón Giao thừa ở quê do lịch trìng bận rộn của Văn Hậu

Nhưng cả hai đã tranh thủ đưa con trai về quê trước tết để quây quần bên gia đình

Cách Doãn Hải My chia sẻ câu chuyện ngày tết cũng được khen tinh tế: không thiên vị bên nào, mà thể hiện rõ sự gắn kết của cả hai gia đình. Một bên là ông nội tự tay gói bánh chưng chuẩn vị Tết, một bên là ông ngoại lo quà bánh chu đáo cho cháu. Chỉ vài story ngắn ngủi nhưng đủ vẽ nên hình ảnh một gia đình hai bên nội - ngoại hòa thuận, cùng hướng về các con cháu.

Từ khi kết hôn với Văn Hậu, Doãn Hải My nhiều lần được khen vì sự dịu dàng, kín đáo và ứng xử khéo léo. Dù xuất thân là "tiểu thư" Hà thành, cô vẫn giữ được sự gần gũi, biết cách dung hòa hai bên gia đình.

Không cần phát ngôn hoa mỹ, chỉ một câu khen bánh chưng của bố chồng và một story khoe quà của bố ruột cũng đủ cho thấy: nàng WAG này không chỉ xinh mà còn cực kỳ tinh tế trong cách giữ gìn hạnh phúc gia đình.