Quang Hải vừa ngắm pháo hoa vừa hôn Chu Thanh Huyền đầy ngọt ngào ngày năm mới

Đêm giao thừa, Chu Thanh Huyền – bà xã của tiền vệ Nguyễn Quang Hải đăng tải những hình ảnh cả gia đình quây quần bên bữa tiệc tất niên sớm. Trong không gian ấm cúng tại tư gia, vợ chồng Quang Hải cùng bố mẹ và người thân đã cùng nâng ly chúc mừng năm mới, tạo nên một bầu không khí vô cùng hân hoan và gắn kết.

Gia đình Quang Hải quây quần bên nhau (Video: FBNV)

Tuy nhiên, khoảnh khắc được thực hiện từ trước đó. Sở dĩ gia đình nam cầu thủ phải tổ chức đón giao thừa sớm là bởi lịch thi đấu dày đặc của CLB CAHN. Theo kế hoạch, ngay trong những ngày đầu xuân năm mới 2026, Quang Hải và các đồng đội sẽ phải di chuyển sang Singapore để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng trong khuôn khổ giải vô địch các CLB châu Á (Cúp C2 châu Á). Việc vắng nhà vào dịp Tết cổ truyền đã không còn quá xa lạ với các cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng cảm xúc bồi hồi là điều khó tránh khỏi.

Đáng chú ý nhất trong loạt khoảnh khắc được Chu Thanh Huyền chia sẻ là bức ảnh hai vợ chồng ôm nhau đầy tình cảm dưới màn pháo hoa rực rỡ. Giữa làn khói mờ ảo và ánh sáng lung linh, cái ôm siết chặt như một lời hứa hẹn và sự ủng hộ tuyệt đối mà nàng WAG dành cho chồng trước ngày anh đi thi đấu xa nhà.