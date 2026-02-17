Khánh Thi khoe nhan sắc mẹ 3 con rạng rỡ trong bộ ảnh cực tình bên Phan Hiển đón Tết ở Hà Nội

Điều khiến khán giả xúc động nhất chính là sự gắn kết giữa hai tâm hồn Nam - Bắc. Khánh Thi tâm sự cô rất yêu sự ấm áp, hiền lành của người chồng miền Nam. Ngược lại, Phan Hiển cũng đầy hào hứng khi lần đầu khám phá những nét đẹp truyền thống của miền Bắc