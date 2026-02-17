Khánh Thi khoe nhan sắc mẹ 3 con rạng rỡ trong bộ ảnh cực tình bên Phan Hiển đón Tết ở Hà Nội

Bộ ảnh Tết cực hạnh phúc của Khánh Thi - Phan Hiển.

Mới đây, "Nữ hoàng Dancesport" Khánh Thi đã chia sẻ bộ ảnh Tết đầy cảm xúc tại Hà Nội

Đây không chỉ là chuyến du xuân mà còn là cách cô giúp ông xã Phan Hiển cảm nhận trọn vẹn nét văn hóa đặc trưng của miền Bắc

Cặp đôi dành thời gian chọn mua những cành đào thắm và ngắm nhìn những chậu quất trĩu quả

Với Khánh Thi, đó chính là "mùi Tết" mà bất cứ người con xa quê nào cũng thấy nao lòng khi nhớ về

Là một người con gái Hà Nội, Khánh Thi luôn dành tình yêu đặc biệt cho không khí Tết quê nhà. Cô cùng chồng dạo bước qua những con phố cổ kính, nơi rực rỡ sắc đỏ của hàng mã, câu đối và bao lì xì

Điều khiến khán giả xúc động nhất chính là sự gắn kết giữa hai tâm hồn Nam - Bắc. Khánh Thi tâm sự cô rất yêu sự ấm áp, hiền lành của người chồng miền Nam. Ngược lại, Phan Hiển cũng đầy hào hứng khi lần đầu khám phá những nét đẹp truyền thống của miền Bắc

Bộ ảnh nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ bởi sự giản dị và chân thành

Cả hai tận hưởng những xuân hạnh phúc bên nhau

Khánh Thi cùng chồng ngắm phố phường Hà Nội ngày Tết

Giữa cái lạnh se se của Thủ đô, những món quà vặt giản dị như bánh rán, quẩy xoắn tỏa hương thơm lừng trở thành ký ức khó quên

Khánh Thi đã trải qua 3 lần sinh nở nhan sắc vẫn rạng rỡ

Cuộc sống hạnh phúc bên Phan Hiển của nữ hoàng dancesport Việt Nam

Ảnh: FBNV

