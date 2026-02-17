Đỗ Mỹ Linh khoe bộ ảnh Tết đẹp không lối thoát nhưng chồng chủ tịch CLB Hà Nội vội nhắc một điều

Đúng chiều 29 Tết, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến người hâm mộ "ngẩn ngơ" khi đăng tải bộ ảnh áo dài đầy nền nã. Tuy nhiên, tâm điểm lại đổ dồn vào bình luận "giục giã" đầy thực tế của ông xã Đỗ Vinh Quang.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đã đăng tải loạt khoảnh khắc rạng rỡ kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Chiều 29 Tết". Trong bộ ảnh, nàng hậu lựa chọn thiết kế áo dài yếm cách điệu mang tông màu đỏ thẫm sang trọng, kết hợp cùng họa tiết thêu hoa tinh xảo.

Thần thái của "nàng dâu hào môn" nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Không cần trang điểm quá đậm, Đỗ Mỹ Linh vẫn toát lên vẻ thanh tú, đài các và dịu dàng. Nhiều người nhận xét, kể từ sau khi lập gia đình và sinh con, nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1996 ngày càng mặn mà và nhuận sắc hơn.

Nhan sắc không điểm chê của Đỗ Mỹ Linh (Ảnh: FBNV)

Dưới bài đăng lung linh của vợ, Chủ tịch CLB Hà Nội - Đỗ Vinh Quang đã nhanh chóng để lại bình luận gây chú ý. Thay vì những lời khen "có cánh" như thường lệ, anh lại nhắn nhủ đầy dí dỏm: "Em về sớm còn chuẩn bị giao thừa nha". Dòng bình luận này ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự tương tác. Khán giả được phen cười nghiêng ngả trước sự "thực tế" của ông xã nàng hậu.

Kể từ khi về chung một nhà vào cuối năm 2022, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng hạnh phúc. Nàng hậu cũng dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc gia đình nhỏ và hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình chồng.

Chủ tịch CLB Hà Nội và Mỹ Linh có cuộc sống hạnh phúc (Ảnh: FBNV)



